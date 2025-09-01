Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Kollege Roboter

Freigeschaltet am 01.09.2025 um 06:06 durch Sanjo Babić

Der folgende Standpunkt wurde von Hermann Ploppa geschrieben: "Keine Science Fiction, sondern schaurige Wirklichkeit: die Künstliche Intelligenz frisst nicht nur massenhaft Arbeitsplätze, sondern auch unsere Menschlichkeit. Ein Weckruf. „Die ich rief, die Geister, werd’ ich nun nicht los!“ (Johann Wolfgang Goethe, Der Zauberlehrling) Jeder kann es sehen: Seit Beginn dieses Jahres 2025 sind wir mit einem Tsunami der Künstlichen Intelligenz zugeschüttet. Noch nie zuvor war diese nette Roboterwelt so präsent wie jetzt. Das hat seine charmanten Seiten, gewiss."

Ploppa weiter: "Denn diese kostenlosen Applikationen von ChatGPT oder dem chinesischen Rivalen DeepSeek kann sich jeder herunterladen und dann sofort ohne weitere Kenntnisse einfach unbedarfte Fragen stellen. Und die netten Onkel und Tanten mit den künstlichen Stimmen antworten absolut höflich und ohne jeden Anflug von Genervtheit auf die hirnrissigsten Fragen. Präzise. Und auf Nachfrage verraten sei auch noch, wo sie ihre Weisheit her haben. Nie sind die Chat-Kumpanen müde, krank oder hungrig. Das Einzige, wonach die synthetischen Freunde unermüdlich dürsten, ist Strom...[weiterlesen]

Quelle: apolut von Hermann Ploppa

