Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zum Missbrauchsskandal

Im Fokus des Abschlussberichts von Rechtsanwalt Ulrich Weber stand die institutionalisierte Gewalt, die von Priestern und Erziehern ausgeübt wurde. Ein "System der Angst" habe in der Vorschule und am Musikgymnasium geherrscht, so Weber. Sexuelle Gewalt zwischen Schülern, wie sie Thomas M. erlebt hat, spielte in diesem Bericht tatsächlich nur eine untergeordnete Rolle.

Ob auch diese Form von Missbrauch System hatte, wie Thomas M. sagt, muss nun die sozialwissenschaftliche Studie klären, die derzeit erarbeitet wird. Daher ist es wichtig, dass möglichst viele Opfer den Mut haben, sich zu melden und von ihren Erfahrungen zu berichten. Sie werden auf offene Ohren stoßen: Anders als dem damaligen Bischof Gerhard Ludwig Müller ist Bischof Rudolf Voderholzer die Aufklärung der Geschehnisse ein Anliegen. Quelle: Mittelbayerische Zeitung (ots)

Anzeige