Unterstützung für einen großartigen Helden: Arzt Heinrich und Fatima Habig

Bei dem folgenden Kommentar handelt es sich um einen Spendenaufruf der Initative " Leitner - Wir für Heinrich": "Liebe Menschen, wir bitten Euch um Unterstützung für einen großartigen Helden unserer Zeit, den Naturheilkunde-Arzt Heinrich Habig, der seit 9 Monaten in Bochum in Untersuchungshaft sitzt. Heinrichs Verbrechen war es, entsprechend seinem hippokratischen Eid Patienten schützen zu wollen, die sich massiv unter Druck gesetzt, ausgegrenzt und in Angst um ihr Leben an ihn wandten."

Weiter heißt es dort: "„Wir für Heinrich“ ist unser Appell an Euch! Bitte teilt diesen Spendenaufruf, um ihn bei den ausufernden Prozesskosten zu unterstützen! Jede noch so kleine Spende hilft, Heinrich endlich freizubekommen und ihn zu dem zu machen, was er ist: Ein Held unserer Zeit!

Konto:

Leitner - Wir für Heinrich

Sparkasse Recklinghausen

IBAN: DE90 4265 0150 1001 1035 20

BIC: WELADED1REK Verwendungszweck: Schenkung für Arzt Heinrich und Fatima Habig

Konto:

Weißer Kranich Ärztehilfswerk

Baden-Württembergische Bank

IBAN: DE51 6005 0101 0405 4224 72

BIC: SOLADEST600 Quelle: Krosta TV