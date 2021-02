Wieso gibt es Menschenrechte nur im Ausland?

Vielleicht möchte Herr Röttgen erklären, warum russische Demonstranten viel sanfter behandelt werden sollen als deutsche? Wo war er, als die "Spezialeinheiten" der Polizei in Berlin Menschen aus Rollstühlen zerrten und Mütter vor den Augen ihrer Kinder verprügelten? Wo war seine Empörung, als Straßen illegal blockiert wurden, um Demonstranten daran zu hindern, sich einem offiziell sanktionierten Protestmarsch anzuschließen, und als Wasserwerfer auf einen erlaubten friedlichen Marsch gerichtet wurden?

Wer hörte seinen Aufschrei, als die Polizei in London mit Schlagstöcken auf eine friedliche Gruppe losging, die sich Reden anhörte, in denen die Wahrheit über Covid gesagt wurde, während Hubschrauber tief über ihnen flogen, um die Stimmen der Redner zu übertönen?

Merkels 5. Kolonne hatte einmal Erfolg, in der Ukraine, was zu einer nationalen Katastrophe führte, als sie einen Mafiaboss installierte, um die gewählte Regierung zu ersetzen, die sich weigerte, bei dem Plan ihrer Bosse zur Destabilisierung der russischen Wirtschaft mitzuspielen. Erst kürzlich hat sie es in Weißrussland versucht und ist gescheitert. Glaubt sie wirklich, dass ihr dahergelaufener Schützling Wladimir Putin stürzen wird? Sie lebt im Wolkenkuckucksheim, wenn sie das tut, aber dort leben ja auch viele ihrer Kriecher aus dem Reichstag. Vermutlich auch Herr Röttgen.



Quelle: Kommentar von Karma Singh zur Meldung "Röttgen ruft zu Solidarität mit Protestlern in Russland auf"