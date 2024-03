Das Recht des Stärkeren oder Berechtigung zum Krieg

Rob Kenius schrieb den folgenden Kommentar: "Es ist schon lange her, dass die Formulierung “das Recht des Stärkeren” ironisch, satirisch, wenn nicht gar anklagend gemeint war. Es herrschte die Ansicht, dass dieses “Recht des Stärkeren” eigentlich ein Unrecht ist und dass man diejenigen, die es für sich in Anspruch nehmen, vom Wettbewerb ausschließen müsse, sei es in der Ehe, im Sport oder in der Politik und bei allen moralischen Abwägungen. Mit anderen Worten, “das Recht des Stärkeren” wurde früher nicht als gültig anerkannt, sondern geächtet. Diese Zeiten sind vorbei. Jetzt in den zwanziger Jahren des 21. Jahrhunderts gilt “das Recht des Stärkeren” wieder. Und an erster Stelle ist es das Recht der stärksten Großmacht."

Kenius weiter: "Die Stärke in Zahlen Die Stärksten sind selbstverständlich die USA, zwar nicht auf allen Gebieten, aber auf maßgeblichen, wo man die Stärke mit Zahlen messen und beziffern kann. Diese Stärke oder Überlegenheit wird widerspruchslos hingenommen, auch und vor allem als ein Gefühl der Sicherheit, auf der Seite der Stärksten zu stehen. Die Stärke, gemessen in Zahlen gilt für die Stärke der Finanzmacht. Sie wird in Dollar, Millionen Dollar, Milliarden Dollar und Billionen Dollar gemessen. Die Besitzer und die Verwalter der größten Zahlen an Dollars fluten die Welt mit ihrem Geld, das täglich und stündlich neu geschaffen und vermehrt wird, und sie verlangen, dass alle Welt den Wert der Dollars in voller Höhe, bedingungslos anerkennt...[weiterlesen] Quelle: apolut von Rob Kenius