Freiheit, Prozente und Verleumdung

Der folgende Standpunkt wurde von Klaus Müller, Dr. Werner Köhne und Hendrik Sodenkamp geschrieben: "Drei Blicke in die 138. Ausgabe der Wochenzeitung Demokratischer Widerstand (DW): I. Für die Freiheit in den Knast, Der Preis der Republik geht an Ilse Ziegler. Laudatio von Klaus Müller: Ilse Ziegler konnte während der Fake-Pandemie aufgrund einer Erkrankung keine Maske tragen. Die Konsequenz: Sie wurde angezeigt, erhielt nach einem Gerichtstermin einen Bußgeldbescheid. Sie legte Widerspruch ein und bekam in der Folge insgesamt sieben Gerichtsurteile. Doch die Ingolstädterin weigerte sich zu zahlen."

Alle 3 weiter: "Letztlich ging es um einen läppischen Betrag, der mit Mahngebühren auf 288 Euro angewachsen war. Aber Ziegler, bis Corona eine unbescholtene und gehorsame Bürgerin, ging es bei dieser Sache nie ums Geld. Sie wollte nur nicht »diese Corona- Diktatur, diese Schweinerei« unterstützen, blieb standhaft – und musste in den Knast! Der Kampf um unsere Freiheit und für unsere Grundrechte bringt Opfer mit sich, denn das Regime schreckt nicht vor Strafen und Verfolgung zurück. Manche halten mit ihrer Meinung lieber hinterm Berg, weil sie nicht anecken wollen und hoffen, dass man sie in Ruhe lässt. Aber dieses Regime wird am Ende niemanden verschonen. Deshalb ist Widerstand Pflicht....[weiterlesen] Quelle: apolut von Klaus Müller, Dr. Werner Köhne und Hendrik Sodenkamp