„Ich bin stolz auf die Ruinen von Gaza!”

Rainer Rupp schrieb den folgenden Kommentar: "Dieses Zitat: „Ich bin stolz auf die Ruinen von Gaza”, stammt von der israelische Rechts-Extremistin May Golan. Die Ministerin für Soziale Gleichstellung und Frauenförderung von der rassistischen Likud-Partei sagte diese Worte am 22. Februar dieses Jahres im israelischen Parlament (Knesset) mit sichtlicher Schadenfreude über das mörderische Elend der palästinensischen Zivilbevölkerung. Sie fügte hinzu, dass jedes palästinensische Baby in Zukunft „seinen Enkelkindern erzählen soll, was wir Juden getan haben”. Mit einer erschreckenden Missachtung der Menschen in Gaza fuhr sie fort: „Ich kümmere mich nicht um Gaza. Sie sollten einfach abhauen, im Meer davon schwimmen.”

Rupp weiter: "Wenn es nach Benjamin Netanjahu, den Chef-Rassisten und ethnischen Säuberer in der israelischen Regierung geht, dann könnte das schon bald schreckliche Wirklichkeit werden. Denn Premierminister Netanjahu erwägt, Berichten zufolge, den von den USA geplanten, schwimmenden Pier an der Küste des Gazastreifens zu nutzen, um die Palästinenser per Schiff-Transporte aus ihrer Heimat zu vertreiben...[weiterlesen] Quelle: apolut von Rainer Rupp