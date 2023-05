Bürgerjournalist, Zola und Freiluftpsychiatrie

Der folgende Standpunkt wurde von Hendrik Sodenkamp, Werner Köhne und Klaus Müller geschrieben: "Drei Blicke in die 131. Ausgabe der Wochenzeitung Demokratischer Widerstand von Hendrik Sodenkamp, Werner Köhne und Klaus Müller. I. Bürgerjournalist: Der Preis der Republik geht an den Journalisten »Weichreite« - Laudatio von Hendrik Sodenkamp. Er ist überall. Der Livestreamer mit dem hübschen Namen. Ob in Erfurt, Paris,Wien oder Berlin, er ist vor Ort und berichtet. Dabei setzt er sich persönlichen Risiken aus, ob diese von Seiten der regierungstreuen Fake-Antifa kommen oder von den Truppen der Regierung selbst. Sie haben einen umkämpften Stand: die Bürgerjournalisten, die auf den Demonstrationen dokumentieren, was vor sich geht und in Echtzeit berichten, was in der Welt passiert."

Alle 3 weiter: "Die Polizei will sie nicht als vollwertige Journalisten anerkennen. Der Vorwurf lautet, dass die Informationen der Öffentlichkeit nicht aus finanziellen Gründen zur Verfügung gestellt werden, sondern aus dem Idealismus, dass Öffentlichkeit selbst ein hohes Gut ist. Sie werden verhaftet wegen vermeintlich gefälschter Presseausweise. In Frankreich versuchte man, sich der Bürgerjournalisten zu entledigen, indem man kurzerhand das Filmen von Polizeieinsätzen verbieten wollte...[weiterlesen] Quelle: apolut von Hendrik Sodenkamp, Werner Köhne und Klaus Müller