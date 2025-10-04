Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Meinungen/Kommentare Herbst der Reformen: Ist bei den Reichengar nichts zu holen ?

Herbst der Reformen: Ist bei den Reichengar nichts zu holen ?

Freigeschaltet am 04.10.2025 um 06:00 durch Sanjo Babić

Der Herbst der Reformen fällt aus, (...) es soll ein Frühling werden, erst tagen die Kommissionen, ob es im Frühjahr Ergebnisse gibt? Eines steht jetzt schon fest: Das Bürgergeld soll reformiert werden. Fachleute haben errechnet, dass dort pro Jahr immerhin 480 Millionen Euro eingespart werden können. Von den 150 Milliarden Euro, die in den nächsten drei Jahren fehlen, immerhin ein knappes Prozent, umgerechnet also: fast schon ein Hundertstel! Und der Rest? Dafür gibt es die Kommissionen! (...)

Der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Arbeitgeber, Rainer Dulger, wurde vor Kurzem in einem Interview gefragt, ob nicht auch die Reichen in diesem Land etwas dazu beisteuern sollten, dass dieses Land wieder besser funktioniert. Seine Antwort: Da brauche man gleich gar nicht anfangen, da käme kaum etwas zusammen! (...) 

Früher war Kanzler Friedrich Merz Aufsichtsratsvorsitzender von Black Rock, wo das Geld der ganz Reichen verwaltet und vermehrt wird. Vielleicht hat er dort tatsächlich mitbekommen, dass bei denen am Ende wirklich nichts zu holen ist! Ja, das ist die Antwort: Wer so manchen ganz Reichen fragt, ob er nicht bereit wäre, stärker mitzuhelfen, dass es in unserer Gesellschaft wieder mehr Solidarität für alle gibt, der stößt oft genug auf ganz taube Ohren.

Quelle: Straubinger Tagblatt (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte haggis in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige