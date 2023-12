Die USA müssen Bilanz ziehen und Europa sollte aufhören, zu träumen!

Wolfgang Effenberger schrieb den folgenden Kommentar: "Angesichts der katastrophalen militärischen Lage in der Ukraine, des Finanz-Desasters im US-Kongress und der brutalen Vorgänge im Gaza-Streifen tönte Anfang Dezember 2023 US-Admiral Christopher Grady, stellvertretender Vorsitzender der “Joint Chiefs of Staff”, während einer Diskussion bei der in Washington ansässigen Denkfabrik “Atlantic Council”, vollmundig: „Wir können das alles gleichzeitig tun: die Ukraine, Israel und Taiwan unterstützen.“(1) Zur Bekräftigung dieses Paukenschlages zitierte Grady seinen Vorgesetzten, Verteidigungsminister Lloyd Austin: „Wir müssen in der Lage sein, gleichzeitig zu laufen und Kaugummi zu kauen.“(2)"

Effenberger weiter: "Marineminister Carlos Del Toro hatte noch Anfang 2023 Sorge darüber geäußert, dass es eine “Herausforderung” sein könnte, die Truppen der USA und der Ukraine mit Waffen auszustatten, wenn die Verteidigungsindustrie nicht in der Lage ist, eine angemessene Produktion von Ausrüstung und Waffen aufrechtzuerhalten. Diese Aussage wurde später dahingehend korrigiert, dass er doch davon ausgehe, dass die Industrie mit der Produktion Schritt halten werde. Die derzeitige US-Militärelite scheint sich von der Realität immer mehr zu entfernen: Ist dieses vollmundige Imponiergehabe Wunschdenken oder bereits das „Rauschen im Blätterwald“?...[weiterlesen] Quelle: apolut von Wolfgang Effenberger