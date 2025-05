"nd.DerTag": Der 8. Mai muss ein bundesweiter Feiertag werden - Kommentar zum 80. Jahrestag der Befreiung

Es war ein schöner Anblick, der sich am Donnerstag in der Schönholzer Heide geboten hat: Jung und Alt besuchten das dortige Sowjetische Ehrenmal in Berlin-Pankow, Blumenkränze wurden am Obelisken aufgestellt, Menschen senkten ihr Haupt vor der Statue, die eine Frau darstellt, die ihren toten Sohn betrauert. Auch zum Berliner Ehrenmal im Treptower Park sind zum 80. Jahrestag der Befreiung vom Nazifaschismus viele Menschen gekommen. Und das ist gut so, denn ohne die sowjetischen Befreier wäre ein Ende der deutschen Gräueltaten vor acht Jahrzehnten nicht möglich gewesen. Die Rote Armee hat - zusammen mit den anderen Alliierten - die Menschlichkeit nach Deutschland zurückgebracht. Ohne sie könnten wir heute kein Leben in Freiheit führen.

Aus diesem Grund erübrigt sich eigentlich die Debatte, ob der 8. Mai in Deutschland ein Feiertag werden soll. Wenn es ein Tag verdient hätte, dann dieser. Bisher aber war er nur in Berlin ein offizieller, wenn auch unregelmäßiger Feiertag. Diskutiert wird darüber trotzdem. Und hier liegt das Problem: Während bundesweit absurde religiöse Begebenheiten ("Christi Himmelfahrt") zum Feiertag gemacht wurden, ist der Tag der Befreiung ein fast gewöhnlicher Tag zwischen Arbeit, Schulstress und Einkauf im Supermarkt. Das beschmutzt nicht nur die Verdienste der Befreier; es zeigt auch die Prioritäten der politischen Klassen in diesem vereinigten Deutschland: Erst kommt Gott, dann alles andere.

In einigen (westlichen) Bundesländern blicken Menschen nur fragend in die Runde, wenn sie auf den 8. Mai angesprochen werden. Motto: "War das nicht irgendwas mit Krieg?" Zufall ist das nicht. In der alten Bundesrepublik war dieser Tag lange ein Makel in der ach so ruhmreichen Geschichte zwischen Nordsee und Alpen. Es war keine "Befreiung", sondern eine "Kapitulation". Eine Art Wunde, die nicht verheilt und noch immer wehtut. Erst Mitte der 80er Jahre änderte sich der Sprachgebrauch langsam, als Bundeskanzler Helmut Kohl und Bundespräsident Richard von Weizsäcker das richtige Wort öffentlich aussprachen.

Den reaktionären Geist aber hat die politische Klasse nie ganz abgelegt: Noch heute fällt es ihr schwer, die großen Verdienste der Sowjetunion und ihrer Völker im Kampf gegen den Hitler­faschismus anzuerkennen. Der russische Angriff auf die Ukraine hat diese Russophobie noch verstärkt.

Doch dieser Donnerstag macht Hoffnung. Denn zum 80. Jahrestag schienen deutlich mehr Menschen gekommen zu sein als in den Jahren zuvor. Und Hoffnung ist in Zeiten von Meinungsumfragen, bei denen die AfD die stärkste Partei in Deutschland ist, bitter nötig. Denn zwölf Jahre Barbarei sind mehr als ein "Vogelschiss", zu dem diese Partei den deutschen Faschismus am liebsten machen will.

