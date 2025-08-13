Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Kein anti-russisches Abkommen: Die Fehleinschätzung des Westens im Südkaukasus

Freigeschaltet am 13.08.2025 um 06:04 durch Sanjo Babić

Der folgende Standpunkt wurde von Sabiene Jahn geschrieben: "In den Hauptstädten des Westens klang es in den letzten Tagen wie ein diplomatisches Freudenfest. „Neue Ära im Südkaukasus“, titelten Analysten und Kommentatoren. Aus Washington und Brüssel drangen Botschaften des Triumphes, als sei eine geopolitische Zäsur gelungen. Die Tinte unter dem von den USA vermittelten Friedensabkommen zwischen Armenien und Aserbaidschan war kaum getrocknet, da überschlugen sich Politiker und große Medien in Lobeshymnen. Was als „historischer Durchbruch“ inszeniert wird, ist bei näherem Hinsehen vor allem eines: eine Fehlinterpretation."

Jahn weiter: "Diese kritische Einordnung stammt nicht allein von Prof. Pascal Lottaz, Politikwissenschaftler aus der Schweiz, sondern ebenso von seinem Co-Autor Lasha Kasradze, einem georgischen Analysten, der im Podcast Neutrality Studies bereits mehrfach mit Lottaz über geopolitische Balancepolitik diskutiert hat...[weiterlesen]

Quelle: apolut von Sabiene Jahn

