Das Gewissen, der Arzt Dr. Habig und der Stellvertreterkrieg in Afrika

Die DW Redaktion schrieb den folgenden Kommentar: "Die Großdemonstration der revolutionären deutschen Verfassungsbewegung für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung am 5. August 2023 in Berlin war ein voller Erfolg. Teil dessen war auch die Wochenzeitung Demokratischer Widerstand (DW). Sie wird jede Woche bundesweit durch Einwurf verteilt (1). Wir werfen drei Blicke in #DW142."

Weiter schreibt sie: "I. Für das Gewissen: Der Preis der Republik geht an Dr. Heinrich Habig.

Laudatio von Hendrik Sodenkamp: »Durch nichts zu entschuldigen«, so waren die Worte der Richterin bei der Verurteilung von Dr. Heinrich Habig zu fast drei Jahren Gefängnis. Der Arzt hatte Menschen in seiner Praxis geholfen, die sich vor dem Impfzwang schützen wollten und ihnen Impfbescheinigungen ausgestellt.....[weiterlesen] Quelle: apolut von DW Redaktion