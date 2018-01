Stuttgarter Zeitung: Abgeordnetenpensionen

Die Bürgerkrankenversicherung hat die CDU in den Berliner Groko-Sondierungen gerade kassiert, da kommt in Stuttgart das Bürgerforum für die Altersversorgung der Landtagsabgeordneten daher und plädiert für eine allgemeine Bürgerrentenversicherung. Das zeigt den Wunsch an, soziale Klüfte in der Gesellschaft zu schließen und Privilegien abzubauen.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist allerdings nicht der Mann, von dem zu erwarten wäre, dass er Privilegien abbaut. Schließlich will er bei der nächsten Wahl die Stimmen der Privilegierten einstreichen. Quelle: Stuttgarter Zeitung (ots)

