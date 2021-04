Wie geht es jetzt weiter?

Das, was die leere Hülle, die einmal Angela Merkel war, jetzt kontrolliert, hat sich durchgesetzt und die Nazi-Diktatur in Deutschland wieder installiert. Es gibt jedoch einen sehr großen Unterschied zwischen damals und heute.

„Was sind die Ziele?“, sollten wir fragen. "An ihren Früchten sollt Ihr sie erkennen", heißt es in der Bibel (und in vielen anderen spirituellen und religiösen Texten). Das bedeutet, dass wir nicht darauf achten sollten, was jemand verspricht, sondern darauf, was er/sie tatsächlich macht.

Es ist seit vielen Jahren überdeutlich, dass die Merkel-Hülle benutzt wird, um die deutsche Kultur und das deutsche Volk zu zerstören. Es ist unmöglich, dies zu widerlegen.

Obwohl die Fakten seit vielen Monaten für jedermann einsehbar sind, gibt es immer noch sehr viele, die ihre persönliche Verantwortung nicht wahrgenommen haben, um selbst herauszufinden, wie die Realität unserer Situation ist. Hier ist eine kurze Zusammenfassung.

1. Es gibt keine "Pandemie"! Alles, was "sie" getan haben, ist, die jährliche Grippe in "Covid-19" umzubenennen. Nichts anderes ist passiert. Es gibt weder eine erhöhte Anzahl von Erkrankten noch einen Anstieg der Sterberate. In der Tat, wie Sie selbst aus den Regierungsstatistiken entnehmen können (mit Ausnahme von Italien, wo die Regierungswebseiten, die diese Statistiken zeigen, seit April 2020 "in Wartung" sind), liegt die Todesrate fast überall leicht unter dem Durchschnitt dieses Jahrhunderts. Der Trick ist, dass man wegen der allgemeinen Abneigung über den Tod nachzudenken, nicht weiß, dass das ganz normal ist, wenn "sie" z.B. sagen, dass 100.000 Menschen gestorben sind. In Deutschland sind etwa 2.000 Todesfälle pro Tag "normal".

2. Das sogenannte "Covid-19-Virus" ist nie gefunden worden! Alles, was es gibt, ist ein "gephotoshopptes" Bild, das aus einer DNA-Datenbank zusammengeschustert wurde und zeigt, wie es aussehen könnte, wenn es gefunden werden würde. Anträge unter Informationsfreiheitsgesetzen in mehr als 40 Ländern haben ergeben, dass kein einziges Labor oder Institut ein Exemplar des "Virus" besitzt oder kennt. Eine Handvoll solcher Länder, darunter auch Deutschland, haben solche Anträge ignoriert.

3. Obwohl Sars-Cov-2 in den Vorläufergesetzen der neuen Diktatur als Virus bezeichnet wird, ist es nichts dergleichen. Es handelt sich vielmehr um ein Proteinfragment, das etwa tausendmal kleiner ist als ein Virus. Seine genetische Sequenz ist in mehr als 100 Bakterienarten und VIERUNDSIEBZIGMAL im menschlichen Genom zu finden!!! Deshalb gilt es seit seiner Entdeckung in Kanada im Jahr 2013 als für den Menschen völlig harmlos.

4. PCR ist überhaupt kein Test für irgendetwas und schon gar nicht für ein "Covid-19-Virus" - womit könnten sie es vergleichen, um festzustellen, was es ist, das "sie" gefunden haben? Die gewaltsame Art und Weise, in der die Abstriche entnommen werden, führt oft zu Mikroläsionen, die dazu führen, dass menschliches Gewebe auf die Abstriche übertragen wird. Wie wir gesehen haben, enthält normales, gesundes menschliches Gewebe das Mikroprotein, das als "Sars-Cov-2" bezeichnet wurde. Alle PCR-"Tests" sind daher eindeutig als völlig bedeutungslos zu erkennen, genau wie der Erfinder, Dr. Kerry Mullis PhD, und alle Hersteller auf ihren Produktinformations-blättern klar angeben.

5. Alle Beweise zeigen schlüssig auf, dass sowohl Maskierung als auch Lockdowns nichts als Schaden anrichten. Auf den Informationszetteln, die mit den Masken geliefert werden (die entfernt werden, bevor man sie bekommt), steht ganz klar, dass sie nicht in der Lage sind, etwas so kleines wie einen Virus herauszufiltern. Studien über Lockdowns zeigen, dass sie eine große Verschlechterung der öffentlichen Gesundheit verursachen. In den vielen Ländern, die diese Maßnahmen in den letzten Monaten aufgehoben haben, gab es einen gleichmäßig großen Rückgang an Krankheiten und Todesfällen. Masken und Aussperrungen waren die direkte Ursache für viele, viele Tausende von Todesfällen. Dies und der enorme volkswirtschaftliche Schaden ist der Hauptgrund dafür, dass derjenige, der die Merkel-Hülle kontrolliert, mit persönlichem diktatorischem Erlass deren Härte dramatisch erhöhen will.

6. Selbst wenn eine Impfung funktionieren würde - und alle Beweise zeigen eindeutig, dass dies NICHT der Fall ist - ist die wichtigste Voraussetzung für die Herstellung eines Impfstoffs, dass man das Virus hat, das man bekämpfen will. Bei dieser "Pandemie" wurde das "Virus" nie gefunden, und daher ist die Herstellung eines "Impfstoffs" gegen dieses Virus unmöglich.

Die sogenannten "Impfstoffe" werden als solche bezeichnet, weil viele Länder im Jahr 2020 Gesetze erlassen haben, die die Hersteller von Impfstoffen von jeglicher zivil- und strafrechtlichen Haftung freisprechen. Würde man sie bezeichnen als was sie wirklich sind, nämlich "experimentelle Chemo-Therapie", dann wären die Hersteller voll haftbar. Die Zahl der Todesfälle und schweren Verletzungen, die durch diese Pseudo-"Impfstoffe" verursacht werden, ist möglicherweise bereits höher als die Zahl derer, deren Ableben durch die umbenannte "Grippe" verursacht wurde. Experten gehen jedoch davon aus, dass die meisten Todesfälle 3 - 6 Monate nach der Injektion dieser tödlichen "Chemo-Therapie" auftreten werden. Es sollte jedoch genauestens beachtet werden, dass dieser tödliche Cocktail bereits schon in 41 Minuten zum Tod geführt hat!

Was ist also zu tun?

Drei Dinge:

A) Ziviler Ungehorsam, so wie Gandhi gezeigt hat, wie man das britische Kolonialsystem besiegen kann. Ihre Pläne funktionieren nur, wenn man tut, was sie einem sagen. Wenn Sie das nicht tun, dann sind diese machtlos. Angehörige der Polizei und des Militärs sollten auch sehr genau beachten, was nach dem 2. Weltkrieg geschah, als so viele, die wegen Kriegsverbrechen angeklagt waren, um sich zu verteidigen aussagten, dass sie nur Befehle befolgt hätten. Die Richter entschieden einstimmig, dass das Befolgen eines Befehls zur Begehung eines Verbrechens in keiner Weise die persönliche Verantwortung für dieses Verbrechen mindert, und viele wurden gehängt. Daraus entstand der "Nürnberger Kodex", der in das internationale Recht übernommen wurde. Er stellt unter anderem ausdrücklich die Verabreichung von experimentellen Medikamenten gegen den Willen der Empfänger unter Strafe. Bitte, lieber Polizist, treten Sie NICHT zurück; das macht es dem System leicht, Sie durch die speziell ausgewählten "narzistischen" Pseudo-Polizisten zu ersetzen, die nicht in der Lage sind, das Konzept der persönlichen Verantwortung zu begreifen. Bleiben Sie standhaft und verteidigen Sie sich mit dem Nürnberger Kodex, der im internationalen Recht verankert ist.

B) Im September steht in Deutschland eine Bundestagswahl an. Diese könnte einer Partei, wie zum Beispiel der AfD eine absolute Mehrheit bescheren; weil sie die einzige Partei ist, die sich an diesem Betrug und dem geplanten Völkermord nicht beteiligt. Sie ist auch die einzige Partei, die das Wohl Deutschlands und des deutschen Volkes über ihre Parteidoktrin stellt.



Merkel und ihre Speichellecker haben natürlich enorme Anstrengungen unternommen, die AfD zu verleumden, vor allem mit falschen Nazi-Vorwürfen, denn Ehrlichkeit und Wahrheit würden gegen die AfD überhaupt nicht funktionieren. Ein Signalteil der AfD-Philosophie ist, dass "alle Stimmen gehört werden sollen." Das ist ein radikaler Unterschied zu den anderen Parteien, in denen Diskussionen auf die Parteidoktrin beschränkt sind. Sehen Sie es vernünftig: Wenn jemand einen Teil der alten Nazi-Philosophie übernommen hat, wird es ihn nur noch härter treffen, wenn man ihn zum Paria macht, um ihn zu schützen. Durch die Diskussion über andere philosophische Standpunkte können sie vom Gegenteil überzeugt werden und werden es oft auch. Deshalb ist die AfD die einzige Partei, die eine wirksame Politik gegen das Wiederaufleben des Nationalsozialismus betreibt.



Es muss jedoch beachtet werden, dass bei der letzten Bundestagswahl die Dominion-Voting-Technologie eingesetzt wurde, um viele Stimmen betrügerisch von der AfD auf die CDU zu verlagern, so wie sie im November 2020 eingesetzt wurde, um Millionen von Trump-Stimmen auf Biden zu verlagern. Außerdem waren die Wahlurnen zum Teil nicht versiegelt, so dass ihr Inhalt manipuliert werden konnte. Wir müssen dieses Mal viel wachsamer sein, AfD-Wahlbeobachter an jedem Wahllokal haben und alle Anomalien sorgfältig aufzeichnen.



Es ist natürlich gut möglich, dass Merkel einen Notstand erfindet, um die Annullierung der Wahl zu "rechtfertigen", so wie es Hitler getan hat.

C) Nutzen Sie Ihre Macht, um die göttliche Gegenwart in "ihre" Mitte zu bringen und ihnen so vollständig die Macht zu entziehen. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie.

Quelle: Karma Singh