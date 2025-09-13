Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Militärische Eskalation in der Karibik?

Militärische Eskalation in der Karibik?

Freigeschaltet am 13.09.2025 um 06:02 durch Sanjo Babić

Rainer Rupp schrieb den folgenden Kommentar: "Welche Ziele verfolgt Washington mit seiner militärischen Eskalation in der Karibik? Geht es um Drogenbekämpfung oder Regimewechsel in Venezuela? Die in die Region entsandten großen US-Kriegsschiffe sind für die angebliche Bekämpfung des Drogenterrorismus wenig geeignet, dafür umso mehr für militärische See-zu-Land-Operationen. Eine Analyse der jüngsten Entwicklungen zeigt, dass die US-Präsenz nicht nur eine Machtdemonstration darstellt, sondern auch rechtliche und geopolitische Grenzen austestet, bzw. bereits überschritten hat."

Rupp weiter: "Die Vereinigten Staaten haben in der südlichen Karibik eine beispiellose militärische Präsenz mit fragwürdigen Zielen aufgebaut. Offiziell dient sie dem Kampf gegen südamerikanische Drogenkartelle, die Washington zu Terror-Organisationen deklariert hat, z. B. gegen die venezolanische „Tren de Aragua“ und gegen das mexikanische „Sinaloa-Kartell“...[weiterlesen]

Quelle: apolut von Rainer Rupp

