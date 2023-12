Frohe Weihnachten und ein Gedicht von Herzen – Grüße von der ExtremNews-Redaktion

Die ExtremNews Redaktion wünscht auch in diesem Jahr wieder allen Lesern, Medienkollegen sowie deren Familien ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest. Außerdem wollen wir all jenen Danke sagen, die uns begleitet und unterstützt haben.

In dieser besonderen Zeit des Jahres möchten wir Ihnen herzliche Weihnachtsgrüße übermitteln. Wir schätzen Ihre Treue und das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen, sehr. Möge diese festliche Saison Ihnen und Ihren Lieben Freude, Liebe und innige Glücksmomente bringen.

In einer Welt voller Nachrichten und Schlagzeilen ist es auch wichtig, die ruhigen und besinnlichen Momente zu genießen, die Weihnachten mit sich bringt. Lassen Sie uns innehalten und die Magie dieser festlichen Zeit erleben, während wir uns auf die kommende Zeit freuen.

Hier ist noch ein kleines Weihnachtsgedicht, das wir für Sie verfasst haben:

In stiller Nacht, im Kerzenschein,

Soll Frieden in unsere Herzen zieh'n.

Die Freude, die Weihnachten uns schenkt,

In uns'rem Inneren sie Widerhall erkennt.

Die Liebe, die uns verbindet, stark und rein,

Möge sie uns immer begleiten, nicht nur zur Weihnachtszeit.

Die Hoffnung auf ein bess'res Morgen,

Soll in uns wachsen und niemals verborgen.

Wir wünschen frohe Festtage und Glück im Überfluss,

Gesundheit und Erfolg, so sei unser Schluss.

Möge das kommende Kalenderjahr uns Frieden bringen,

Und stets möge ein Lächeln in unseren Herzen klingen.

Frohe Weihnachten ...

Mit herzlichen Grüßen,

Die Redaktion von ExtremNews