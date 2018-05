Stuttgarter Nachrichten: zum Vorfall in Ellwangen

Warum wurde der Vorfall in Ellwangen tagelang verschwiegen? Warum gab es die Razzia erst am Donnerstag? Und warum äußerte sich der Vizepräsident des zuständigen Polizeipräsidiums Aalen, Bernhard Weber derart einfühlend über die Angreifer? "Wir gehen davon aus", ließ sich Weber zitieren, "dass sich auch unser Gegenüber in einem äußerst angespannten Zustand befand und sich diese Menschen in dieser Gruppendynamik möglicherweise zu einem Handeln hätten hinreißen lassen, dass sie bei nüchterner Überlegung vielleicht nicht getan hätten." Wie bitte?

Wer nicht einmal in einer derart eindeutigen Situation die Probleme beim Namen nennt, erweist den wirklich Schutzbedürftigen einen Bärendienst - und sorgt dafür, dass das Asylrecht immer mehr infrage gestellt wird. Quelle: Stuttgarter Nachrichten (ots)