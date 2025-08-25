Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Notwendigkeit von Sicherheitsgarantien zur Beendigung des Ukrainekonflikts: Sinn und Zweck von Sicherheitsgarantien

Freigeschaltet am 25.08.2025 um 06:02 durch Sanjo Babić

Der folgende Standpunkt wurde von Uwe Froschauer geschrieben: "Sicherheitsgarantien sind als Prophylaxe und zur Beendigung von Konflikten wichtige Maßnahmen, weil sie gleichzeitig Abschreckung, Vertrauen und Stabilität schaffen. Sie können Kriege nicht hundertprozentig verhindern, aber sie machen Konflikte unwahrscheinlicher und kalkulierbarer. Potenziellen Angreifern wird damit klargemacht, dass mögliche Angriffe weitreichende Konsequenzen hätten. Schwächere Länder wie zum Beispiel die Ukraine können sich meist nicht allein gegen große Mächte wie Russland ohne fremde Hilfe verteidigen. Durch Sicherheitsgarantien erhalten sie Rückhalt, ohne die gleiche militärische Stärke aufweisen zu müssen wie der potenzielle Aggressor."

Froschauer weiter: "Sich bedroht fühlende Staaten sind ohne Sicherheitsgarantien oft geneigt, selbst aufzurüsten oder präventiv zu handeln. Garantien schaffen ein Sicherheitsnetz und verringern Eskalationsrisiken sowie sinnbefreite Aufrüstung...[weiterlesen]

Quelle: apolut von Uwe Froschauer 

