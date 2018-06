Mitteldeutsche Zeitung zur Lebensmittel-Ampel

Jahrelang war es in Deutschland ruhig um das Thema Lebensmittel-Ampel. Die Agrar- und Lebensmittellobby hatte es mit Unterstützung der Union geschafft, die Frage einer gesunden Ernährung von der politischen Tagesordnung fern zu halten. Auch Agrarministerin Julia Klöckner von der CDU lehnt eine einfache Kennzeichnung ab und will an dem unverständlichen Zahlensalat auf den Verpackungen festhalten.

Angesichts immer neuer Rekorde bei der Zahl der übergewichtigen Menschen scheint aber Vernunft einzukehren. Gerade haben die Verbraucherschutzminister der Länder eine Ampel gefordert. Und der französische Danone-Konzern hat angekündigt, die in seinem Heimatland geltende Ampel-Regelung auch in Deutschland anzuwenden.

