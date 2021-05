Nur die AfD kann den Linksextremismus stoppen

Sie werden immer brutaler – und Menschenleben bedeuten ihnen gar nichts. Linksextremisten versuchen Polizisten zu töten, zerstören Geschäfte, verbreiten Angst und Schrecken in ganzen Stadtteilen, brennen Autos ab. Das ist der unter den Altparteien fast schon tagtägliche Terror von links.

Doch der hat dieser Tage in München eine ganz neue Dimension erreicht: Linksextremisten legen Feuer auf einer Baustelle, zerstören Stromkabel. In zehntausenden Haushalten fällt der Strom aus. Fast einen Tag lang. Ob in Krankenhäusern die Beatmungsgeräte versagen oder Notrufe nicht mehr funktionieren, Menschenleben sind denen völlig egal. Und das soll erst der Anfang sein: Als nächstes wollen sie die Stadtwerke München angreifen. Die betreiben u.a. den Atommeiler Isar 2.

Wir dürfen uns an den Terror der linken Extremisten nicht gewöhnen, ihn nie dulden. Die Altparteien schauen zu und reichen auch noch Steuergelder aus. Nur die AfD tritt dem Linksextremismus entschieden entgegen. Helfen Sie uns dabei – mit einer Spende, Mitgliedschaft oder Stimme!

Quelle: AfD Deutschland