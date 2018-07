Mitteldeutsche Zeitung: zu Lügen in der Politik

Lügen der Politik rühren an den Kern der Demokratie, die von der Glaubwürdigkeit der Handelnden lebt. Es ist ein Gift, das sich weltweit in die Strukturen der Staaten und in die Köpfe der Menschen frisst. Das Phänomen ist freilich nicht neu. Schon immer haben die Feinde der Demokratie versucht, ihre Grundlage durch die Manipulation der Wirklichkeit zu zerstören. Ist die Lage also hoffnungslos? Es finden sich immerhin Hinweise, dass es doch noch Grenzen gibt, die die Manipulierer nicht folgenlos überschreiten können.

Die Empörung über Trumps Auftritt mit Putin war in den USA so groß, dass er sich öffentlich zu einem Fehler bekennen musste. Doch der Populist muss immer darauf achten, dass er die nötige Gefolgschaft nicht verliert.

