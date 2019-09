Westfalen-Blatt: Bielefeld-Million

Ja, die #bielefeldmillion hat dafür gesorgt, dass Bielefeld weltweit, nun ja, zu einem Begriff geworden ist. Eine clevere Marketing-Aktion zweifellos. Zumindest gemessen an den Reaktionen und ihrer Masse.

Selbst wenn Bielefeld durch die Millionenwette eher den Ruf etwa einer vermeintlichen Humormetropole wie, sagen wir, Eriwan, verpasst bekommen hat - #bielefeldmillion war ein gelungener Coup. Für Bielefelder selbst wird das eher nicht in Euro und Cent spürbar werden. Aber sie können jetzt mit Selbstbewusstsein darauf verweisen, dass es ihre Stadt durchaus gibt und alles andere nur Fake ist. Noch ein Gutes hat die Aktion: Es gibt die Hoffnung, dass die Bielefelder, die an der Verschwörung noch nie etwas witzig fanden, in Zukunft davon verschont bleiben.

