Leben, Blackrock, blaue Lichter

Der folgende Standpunkt wurde von der DW-Redaktion, Dr. Werner Köhne und Die blauen Lichter geschrieben: "Drei Blicke in die 136. Ausgabe der Wochenzeitung Demokratischer Widerstand (DW). I. Für das Leben lernen, Der Preis der Republik geht an Professor Arne Burkhardt. Laudatio der DW-Redaktion: Mit einem Knall trat er am 20. September 2021 ins Licht der Öffentlichkeit: der Pathologe und Professor Arne Burkhardt. Die Corona-Spritzen verursachten in sämtlichen Teilen des Körpers erhebliche Schäden. Das hatte er herausgefunden und präsentierte es der Öffentlichkeit. Nun ist der große Wissenschaftler und Menschenfreund am 30. Mai überraschend verstorben."

Weiter berichten sie: "Eigentlich war er bereits auf dem Weg in den Ruhestand gewesen. Doch die ungeklärten Fragen rund um die Covid-»Impfung« ließen ihn nicht los. Vor allem das Schicksal und Leid der Kinder, die keine eigenständige Entscheidung zu den neuartigen Stoffen treffen konnten, trieben ihn an...[weiterlesen] Quelle: apolut von der DW-Redaktion, Dr. Werner Köhne und Die blauen Lichter