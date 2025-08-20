Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Meinungen/Kommentare "nd.DerTag": Koalition der Sturköpfe - Kommentar zu Klingbeils Vorschlag einer Reichensteuer

"nd.DerTag": Koalition der Sturköpfe - Kommentar zu Klingbeils Vorschlag einer Reichensteuer

Freigeschaltet am 20.08.2025 um 06:00 durch Sanjo Babić

Die brüske und postwendende Zurückweisung der steuerlichen Gedankenspiele von Finanzminister Lars Klingbeil durch CDU- und CSU-Politiker lässt tief blicken. Besonders, weil der Sozial­demokrat höhere Steuern für Spitzenverdiener und Vermögende lediglich als Option bezeichnet und gar keine Forderung diesbezüglich gestellt hat. Ganz offenbar hat Klingbeil hier einen wunden Punkt der Union getroffen. Diskussionen darüber? Verboten!

Das ist einerseits finanzpolitisch dumm, da die Regierung sich nach den gewaltigen Ausgaben­programmen einer zentralen Einnahmequelle a priori berauben würde. Andererseits erweist man sowohl der sozialen Gerechtigkeit als auch der ökonomischen Vernunft einen Bärendienst. Die milliardenschweren Steuergeschenke für Unternehmen trotz knapper Kassen hat die Koalition angeblich deshalb beschlossen, um die Investitionen anzukurbeln. Doch das Geld kann genauso gut auf den Konten der Eigentümer landen - deren höhere Besteuerung wäre geradezu zwingend. Und wenn die Union stattdessen Kürzungen im Haushalt vornehmen will, zeigt die CDU-Wirtschafts­ministerin, was damit gemeint wäre. Sie will die Solarförderung streichen - im Ergebnis würde dies viele, viele Handwerker arbeitslos machen, was die Sozialkassen noch mehr belastet. Höhere Steuern wären da in jeder Hinsicht der bessere Weg.

Dass Steuererhöhungen für Topverdiener dem Aufschwung schaden, wird zwar gerne behauptet, konnte aber empirisch noch nie belegt werden. Letztlich ist dies blanke Ideologie. Wenn die Union das Denkverbot durchdrückt und die SPD, wie sie es in dieser Frage seit Jahrzehnten tut, dann doch nicht ernst macht, muss man Schwarz-Rot einen weiteren Titel verleihen: Koalition der Sturköpfe.

Quelle: nd.DerTag / nd.DieWoche (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte pater in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige