Die Automobilindustrie benötigt Planungssicherheit

Die Krise des Automobilstandorts ist längst bittere und täglich greifbare Realität bei Herstellern und Zulieferern. Hohe Kosten, schwache Nachfrage, der Einbruch der Exporte nach China und geopolitische Risiken bringen Zehntausende Arbeitsplätze in Gefahr und zwingen die Unternehmen zu Strategiewechseln und erhöhen den Spardruck.

Im Mittelpunkt der Debatte steht erneut das geplante Verbrenner-Aus ab 2035. Merz äußert sich bei diesem Thema weniger deutlich als Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU, der einen Ausstieg vom Ausstieg fordert, verlangt aber ebenfalls Flexibilität und Technologieoffenheit. Wie auch immer die Politik am Ende entscheidet: Sie sollte schnell Fakten schaffen, um die Hängepartie und die Unsicherheit für Industrie und Autokäufer nicht immer weiter zu verlängern.

Quelle: Straubinger Tagblatt (ots)