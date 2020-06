Ein Dankesschreiben an Oberhessen-live

Unsere Leserinnen und Leser wissen zweifellos sehr gut, wie hart wir daran arbeiten, die journalistische Integrität wiederherzustellen und über Dinge zu berichten, die andere Medien, vielleicht aus finanziellen Gründen vermeiden oder leugnen.

Eines der Themen, mit denen wir uns in den vergangenen Wochen beschäftigt haben, ist die höchst fragwürdige Natur der so genannten "Pandemie". Je mehr Beweise wir erhalten, desto fragwürdiger sieht das Ganze aus.



Vor kurzem hat ein online Magazin, das oft den Mangel an journalistischer Integrität gezeigt hat, der in diesen Zeiten so notwendig ist, damit begonnen, Artikel über uns zu schreiben. Da sie nichts in der Hand haben, mit dem sie dem widersprechen könnten, was wir bisher veröffentlicht haben, versuchen sie, unsere Integrität mit Andeutungen, Irrelevanten und Propaganda-Webseiten, die vom Pharmakartell finanziert werden, zu verunglimpfen. Warum sie glauben, dass die Menschen in Hessen nicht in der Lage sind, sich an einer vernünftigen Argumentation zu beteiligen oder eine solche zu verstehen, ist uns überhaupt nicht klar.



Nachdem sie die Aufmerksamkeit ihrer Leser auf unsere Dienstleistungen gelenkt haben, zeigt sich, dass zumindest einige, insbesondere diejenigen, die in der gegenwärtigen Situation Klarheit suchen, beginnen unsere Webseite zu durchzuforsten und sich sogar für unseren täglichen kostenlosen Newsletter anmelden. Ein kleines Dankeschön also an Oberhessen-live, die die Nachricht verbreiten und ihren Lesern zeigen, wo die Phantasie aufhört und die Realität beginnt.



Quelle: Thorsten Schmitt Chefredakteur