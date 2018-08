Warum reagieren Menschen so oft mit Panik?

Schon dreimal vor 12.00 Uhr habe ich dies gestern erlebt!

Einmal hat eine Frau, die zwar ein Haus besitzt, die sich aber zumeist bei ihrem Freund ein paar Kilometer entfernt aufhält, eine behördliche Anfrage erhalten warum ihr Hund bei ihrem Freund wohne und nicht bei ihr zuhause, wo sie gemeldet ist.

Hierauf hat sie reagiert mit „ich muss mich sofort ummelden. Ich kann Freunden, die ab und zu in meinem Haus übernachten, dies nicht mehr erlauben. Ich muss deswegen einen Mietvertrag machen und die Miete steuerlich erklären. Mir könnten €20.000 Strafe auferlegt werden, usw., usw. und so fort.

Und was ist die Realität? Sie wurde gefragt, warum ihr Hund bei ihrem Freund ist anstatt bei ihr zuhause.

Eigentlich brauchte sie nur zu sagen: „Ich bin sehr oft bei ihm und er hat einen sehr großen Garten, was viel besser für den Hund ist, also haben wir abgemacht, daß er meistens dort ist.“ Ende der Sache.

Mit Panik läuft sie in Gefahr sehr große Probleme für sich zu machen. Sie hat aber bekanntlich panische Angst vor allem, was mit Behörden oder Autoritätsfiguren zu tun hat. Wie und warum ist dies so?

Das zweite Mal handelte es sich um eine Familie, die zu mir gekommen ist wegen Impfschäden bei ihren Kindern und was man hierbei tun könnte.

Unter anderem habe ich ihnen eine Clearing Transmissionen DVD gegeben, um die Giftstoffe vom Impfen wieder aufzulösen.

Anstatt sie anzuwenden haben die Eltern ein wenig im Internet geschnuppert und sind auf Artikel gestoßen, worin versucht wurde den Eindruck zu erwecken, dass alle nicht-pharmazeutische Methoden gefährlich sein können. Dabei wurden weder ich noch die Clearing Transmissionen erwähnt, aber sie wollen jedoch die DVD zurückgeben, anstatt sie anzuwenden.

Schauen wir uns dies an:

Die gleichen Menschen, die deren Kinder verkrüppelt haben, wollen Gegenmittel für die Schäden, die sie angerichtet haben, schlecht reden und ihnen wird geglaubt!?!?!? Sie sagen, dass Gegenmittel anzuwenden noch schlimmer als die Verkrüpplung sei und das wird geglaubt!

Warum?

Naja, seit der Zeit von König Friedrich Wilhelm I (1716 - 1740) der die Preußische Tugend (absolute Staatsgehorsamkeit) durchgesetzt hat, leiden die Deutschen unter dieser schwarzen Wolke. Die Richter bei den Nürnberger Verhandlungen waren erstaunt, wie viele der Angezeigten versucht haben sich mit „ich habe lediglich die Befehle, die ich erhalten habe, befolgt. Ich habe keine Verantwortung für das, was getan wurde, sondern allein der Befehlsinhaber hat sie“ zu verteidigen. Auch ich war Ende der 80er Jahre, als ich erstmals in Deutschland gearbeitet habe, erstaunt, wie tief dieser Gehorsam in den Knochen der Deutschen sitzt.

Es ist in den letzten Jahren zwischenzeitlich wesentlich besser geworden, während die Deutschen wacher, aber immer noch (hauptsächlich vom Pharmazeutischen und Bankenkartell) ausgenutzt werden, um Menschen auszubeuten.

Der dritte Fall kam aus England, wo jemand einen Brief von einem „Schuldeneintreiber“ erhalten hat. Diese Organisationen, die durch Tony Blair ins Leben gerufen wurde, arbeiten hart an der Grenze der Legalität. Sie kaufen Schulden für fast Nichts ein und versuchen dann enorme Summen durch verschiedene Drohungen einzutreiben. Letztes Jahr hatte ich mit so etwas selbst zu tun, wobei ich angeblich ein kleines Straßendelikt begangen haben soll (wovon ich gar nichts wusste, weil die zuständige Behörde mir nichts zugeschickt hatte, bis es schon verjährt war). Wie hoch das Bußgeld war, habe ich auch nie erfahren, aber die Neugierde hat mich dazu gebracht herauszufinden, dass so was typischerweise bei 20 Pfund liegt.

Dieser Schuldeneintreiber hat versucht £573.00 von mir zu kassieren, d.h. ca. 11460% Gewinn (kein Tippfehler, es ist über elftausend). Was man wissen muss, ist, dass sie keinerlei Recht haben, irgendetwas von dir zu verlangen, es sei dann Du versuchst damit zu argumentieren oder eine Zahlungsvereinbarung zu treffen. Damit gehst Du einen Vertrag mit ihnen ein, wodurch Du ihnen ein Recht auf ihre Forderung gibst. Eine korrektere Handlung ist beispielsweise ein Klebeetikett mit einem gewissen Text darauf zu kleben und es zurückzuschicken. Um gegen dich vorzugehen müssen sie gegen dich dann vor Gericht klagen, was sie niemals tun, weil die Gerichte ihnen nur Recht auf die Summe, womit sie die Schuld erkauft haben, geben.

Schon im Kindergarten werden wir Autoritätsfiguren gegenüber in Gehorsam „geschult“. Das ganze Schulsystem hindurch geht dieser Prozess weiter. Und dann (bis vor Kurzem) folgt der Militärdienst. Alle reden von Verpflichtungen den Autoritätsfiguren gegenüber und es wurde uns kein bisschen beigebracht zu erkennen, was unsere eigentlichen Rechte sind. Wie werden in Unwissenheit und daher in Unsicherheit dort gelassen, wo die Ausbeuter uns haben wollen.

DARUM geht es! Durch Unwissenheit dich ausbeuten zu können. Allein selbst zu forschen und die Realität zu erkennen, kann dich aus dieser Falle retten.

Ein Wegweiser in mancher Hinsicht findest Du auf www.karmasingh.eu

Kommentar von Karma Singh