Investitionsgipfel - Symbolik allein reicht nicht

An vorderster Stelle dürfte die Unternehmer interessiert haben, was die Koalition unternehmen wird, um die Sozialausgaben in den Griff zu bekommen, die sich bei ihnen als Lohnnebenkosten niederschlagen. (...) Hier nun hat die Koalition bisher nicht einmal den Ansatz von Reformüberlegungen erkennen lassen. Ebenso wenig Konkretes liegt bei den Dauerthemen Bürokratieabbau und Sanierung der Infrastruktur vor. Nur der Sack voll Geld, auf den Friedrich Merz verweisen konnte, wird die Unternehmer nicht maßlos beeindruckt haben.

So liegt der Verdacht nahe, dass das Treffen im Kanzleramt eher eine Schaufensterveranstaltung war. Gewiss, auch Symbolik hat ihren Stellenwert, reicht aber für einen effektiven Neustart nicht aus. Quelle: Straubinger Tagblatt (ots)