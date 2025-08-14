Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Es droht die Bildungskatastrophe

Freigeschaltet am 14.08.2025 um 06:00 durch Sanjo Babić

Die jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamtes müssen die Alarmglocken schrillen lassen. Jeder zehnte Lehrer ist 60 Jahre und älter, ein Viertel war im Schuljahr 2023/24 zwischen 50 und 59 Jahre alt. Erschwerend kommt hinzu, dass der Anteil der Teilzeitkräfte gerade unter Lehrerinnen deutlich höher als in anderen Berufen ist.

Etliche Lehramtsanwärter werfen hin. Deshalb muss die Lehrer-Ausbildung verbessert und grundlegend verändert werden. Und es sind Ideen gefragt, wie Lehrer in Teilzeit wieder in Vollzeit gelockt werden können. Höchste Zeit für die Bildungswende. Sonst droht die Bildungskatastrophe.

Quelle: Straubinger Tagblatt (ots)

