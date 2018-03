Cem Özdemir: Die Bekenntnisse eines Verwirrten

"Özdemir unternimmt dann den krampfhaften Versuch, eine Analogie zwischen der AfD und der AKP herzustellen. Mit dem Begriff 'Genossen' meint der Grünen-Politiker wohl, beide Parteien seien 'antidemokratische Brüder im Geiste'.

Wo die AfD allerdings eine Reklerikalisierung des öffentlichen Raumes im Stile Erdogans anstrebt, bleibt mir persönlich zumindest schleierhaft! Zudem ließen weder Björn Höcke noch Andre Poggenburg verlauten, dass ihre Partei irgendwelche Ambitionen hätte, in andere Länder einzumarschieren, so wie Erdogan dies bereits in den syrischen Kurdengebieten tut und im Falle Griechenlands angedroht hat!" (Kristof Benninger)

Quelle: www.prikk.world/Naftali Neugebauer