Mitteldeutsche Zeitung: zu US-Strafzöllen

Sollten die USA tatsächlich weitere chinesische Importe über 200 Milliarden Dollar mit einem 25-Prozent-Zoll belegen und würde dies vollständig auf die Preise geschlagen, so stiege die Inflationsrate in Amerika nächstes Jahr auf 2,4 Prozent. Trumps Handelskrieg bezahlten also die amerikanischen Verbraucher.

Überdies muss der US-Präsident mit der Reaktion der Finanzmärkte rechnen. Denn: Je stärker er auftritt, umso höher steigt der Dollar. Dies würde für US-Verbraucher ausländische Waren zwar wieder billiger machen - für Trump wäre der Effekt der Zölle jedoch dahin. Es ist kompliziert, Herr Präsident.

Quelle: Mitteldeutsche Zeitung (ots)