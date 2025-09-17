Schmerzhafter Wandel bei den Apotheken

Günther Jauch ist einer der beliebtesten Deutschen, nur bei den Apothekern ist sein Stern gesunken. Der Grund: Der Moderator macht Werbung für das E-Rezept und den bequemen Weg, sich Medikamente per Post von der Shop-Apotheke senden zu lassen. Jedes Rezept, das dort einfach über das Handy eingelöst wird, bedeutet weniger Einnahmen für die Angestammten.

Nun wird sich weder der Trend zum Online-Einkauf umdrehen noch werden alle fehlenden Arztpraxen zeitnah einen Nachfolger finden. Die Chance für die Apotheker liegt darin, ihr Angebot zu erweitern und mehr von ärztlichen Aufgaben zu übernehmen. Quelle: Straubinger Tagblatt (ots)