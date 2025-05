Churchills Kriegs-Plan Unthinkable

Der folgende Standpunkt wurde von Wolfgang Effenberger geschrieben: "Das Kriegsende 1945 sollte Anlass zum umfassenden Gedenken sein, vor allem da Europa nach zwei Weltkriegen kurz vor der Vernichtung steht. Teil 2/4: Am 1. Juli 1945 mit deutschen Truppen Angriff auf die Rote Armee: Am 25. April 1945, 13 Tage vor dem endgültigen Ende des 2. Weltkriegs, kam es auf der zerstörten Elbbrücke in Torgau zur historischen Begegnung von russischen und amerikanischen Truppen – das Bild vom Handschlag wurde einen Tag später nachgestellt:"

Effenberger weiter: "Es war ein Symbol für das bevorstehende Kriegsende und die Hoffnung auf eine friedliche Zukunft und hatte auch den Verfasser des Artikels als Schüler sehr bewegt....[weiterlesen] Quelle: apolut von Wolfgang Effenberger