Straubinger Tagblatt zu Warnstreiks an Flughäfen

In der Bevölkerung gibt es meistens großen Rückhalt für solche Warnstreiks. Doch mit dieser Eskalation noch vor der dritten Tarifrunde überzieht Verdi. Die Gewerkschaft trägt ihren Tarifkampf auf dem Rücken von Alten, Kranken und Kindern aus und durchkreuzt die Reisepläne von mehr als einer halben Million Fluggästen. Das ist nicht fair.

Erst recht nicht, wenn man bedenkt, wie wirklichkeitsfremd die Forderungen angesichts des drohenden Finanzkollapses in den Kommunen ist. Unfair ist allerdings auch ein Missstand, auf den Verdi aufmerksam gemacht hat, indem an Equal Pay Day vor allem in den typischen Frauenberufen gestreikt wurde.

Quelle: Straubinger Tagblatt (ots)