Kavanaugh, Ford und andere

Bevor das FBI mit den Ermittlungen begonnen hatte, hatten Bürgerdetektive die Arbeit bereits fast erledigt. Hier werde ich nur eine kurze Zusammenfassung ihrer Entdeckungen präsentieren, bevor ich zu dem eigentlichen Thema übergehe.

Im Jahr 2012 wurde Christine Ford auf diese Konfrontation mit Brett Kavanaugh vorbereitet, als es wahrscheinlich wurde, daß Mitt Romney Präsident werden und Brett für den Supreme-Court bestimmen könnte. Mitt verlor die Wahl und das gesamte "Ford"-Projekt wurde auf Eis gelegt. Im Jahr 2018 wurde das sorgfältig vorbereitete und einstudierte Theaterstück wieder eingeschaltet. Das heißt Senator Feinstein hat es im Juli 2018 nicht "aus heiterem Himmel" erfahren, sondern hat seit Jahren Kenntnis von seiner Existenz.

Ford behauptete in ihrer Aussage vor dem Senatsausschuß, daß sie 2012 eine zusätzliche Eingangstür zu ihrem Haus hinzugefügt hatte. Nicht nur zeigen öffentliche Aufzeichnungen, daß die zusätzliche Tür 2008 hinzugefügt wurde, sondern auch, daß dies nicht das Haus ist, in dem sie lebt oder damals lebte. Ihr Wohnort ist in San Diego und das Haus mit der zusätzlichen Tür hat sie vor einigen Jahren mit ihrem Ehemann gekauft und vermietet es - Überraschung, Überraschung – an Google-Mitarbeiter (größtenteils). Zensur bleibt in der Familie, sozusagen.

https://beforeitsnews.com/v3/politics/2018/3026017.html?currentSplittedPage=0

Bis jetzt hat Ford mehr als $ 700.000 mit diesem Theaterstück gesammelt. Es sollte ein Gesetz geben, das sie daran hindert, es zu behalten. "Leben von unmoralischem Einkommen" ist ein englisches Gesetz, das mir in den Sinn kommt.

Sie haben wahrscheinlich die Kommentare von Special Interviewer Mitchell über die Richtigkeit von Fords Aussage gelesen.



https://apps.washingtonpost.com/g/documents/politics/rachel-mitchells-analysis/3221/



Dann haben wir Swetnick mit noch lächerlicheren Anschuldigungen, die sie nicht einmal im Fernsehen wiederholen will, geschweige denn vor Gericht, und die alle herbeizitierten Zeugen kategorisch bestreiten oder wie in einem Fall sogar leugnen Swetnick zu kennen.



https://www.westernjournal.com/ct/swetnick-falls-apart-interview/



Die dritte dieser Anschuldigungen ist so vage und widersprüchlich, daß kein kompetenter Ermittler in Erwägung ziehen würde, sie als Beweise vorzulegen, die Senator Feinstein natürlich klugerweise nicht getan hat.

Der letzte verzweifelte Versuch ist das Märchen der "heftigen Trunkenheit", das innerhalb weniger Stunden nach der Anklage auseinanderzufallen begann.

Im Grunde wird sich auf ein echtes Ereignis berufen, aber die Namen der Protagonisten haben sich verändert, so daß nicht Chris Dudley, den die Polizei in einem sicheren Fahrzeug weggebracht hat, sondern Brett Kavanaugh als der Aggressive bezeichnet wird. Die Polizeiakte zeigt, daß Brett als Zeuge befragt wurde, aber nichts weiter. Analyse der Körpersprache zeigt, daß Chad Ludington gelogen hat, als er sagte, daß Brett ein aggressiver Trinker war.

Schließlich erscheint in der New York Times, der Bastion der Demokraten-Propaganda, ein lächerlicher Brief, der von eintausend Mitarbeitern der Justiz unterzeichnet wurde, von denen bis auf vier alle Demok-ratten sind.

Wenn ein Mann für sein Berufsleben gegen ein Meer aus Lügnern und diejenigen, die sie benutzen und mißbrauchen, kämpft, hat er das Recht, Gefühle zu zeigen. Dies kann in keiner Weise als Unfähigkeit interpretiert werden, einen Fall unvoreingenommen zu beurteilen, in dem er nicht persönlich involviert ist.

Es wurden also alle Vorwürfe bearbeitet.

Da die Ermittlungen des FBI zweifellos zu den gleichen Ergebnissen führen werden, hat Senator Feinstein gefordert, daß der FBI-Bericht geheim gehalten und niemals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Ich frage mich warum - Haha.

Darum geht es hierbei jedoch nicht. In Wirklichkeit geht es darum, die Wahrheit zu sagen oder zu lügen.

Viele Menschen, vor allem normalerweise kompetente Journalisten, haben Donald Trump fälschlich als einen Idioten, ungebildet, von sehr begrenzter Intelligenz und so weiter eingestuft. Warum ist dies der Fall? Es sollte jedem klar sein, daß dumme Leute keine Multi-Milliarden-Dollar-Geschäfte aufbauen und betreiben. Warum verstehen so viele ansonsten kompetente Menschen Trump nicht?

Könnte es daran liegen, daß er die Wahrheit sagt?

Wenn Du ein erfolgreiches Unternehmen aufbaust, muß man „auf dein Wort vertrauen können“. Wenn du das, was du versprichst, nicht ausführst, wirst du bald den Ruf haben, daß niemand mit dir zu tun haben will.

In der Politik ist das ganz anders. Viele Jahrzehnte lang haben wir, die souveränen Leute der Erde, zugelassen, daß diese Welt von Lügen und Lügnern regiert wird. Es ist eine allgemeine Erwartung, daß ein Politiker Versprechungen macht, um durch Wahlen seinen Posten zu „gewinnen“ und dann entweder seine Versprechen völlig vergißt oder "bequem" Entschuldigungen findet, warum sie nicht eingehalten werden.

Trump ist anders; wenn er ein Versprechen gibt, beabsichtigt er, daß es eingehalten wird. Das verwirrt die meisten politischen Journalisten völlig - sie können einfach nicht verstehen, warum ein Politiker dies tun würde, wenn er nicht blöde ist, und so stellen sie "Unseren Donald" auf diese Weise dar. Was sie nicht verstanden haben, ist, daß unser Donald kein Politiker ist! Er weiß, wie man ein großes Unternehmen führt, aber nicht, wie es in den "Hallen der Macht" abläuft. Er stellt jedoch fest, daß der Status Quo nicht funktioniert und richtet seine Prinzipien auf die zu erledigende Aufgabe aus, d. H. die Rettung Amerikas (und der Welt als Nebeneffekt) aus der Herrschaft von Lügnern. Das Problem liegt nicht bei Donald Trump, sondern bei den Vorurteilen der Journalisten.

Ob es in der Republikanischen Partei weniger Lügner als bei den Demokraten gab, bevor Trump auf den Plan trat, ist fast unmöglich zu beurteilen. Sicherlich sind die prominenten Figuren der Demokraten ausgewiesene Lügner - zum Teil auch Kriminelle. Inwieweit dies bei den Republikanern der Fall war, ist schwer festzustellen.

Was durch den "Trump-Effekt" passiert, ist, daß viele Republikaner beschlossen haben, auf einen Weg der Ehrlichkeit überzuwechseln, während die "Führer" der Demokraten mit aller Kraft für den Lügenstatus kämpfen. Aber selbst unter den Demokraten gibt es Ansätze einer neuen, ehrlicheren Richtung.

Wie kam es dazu, daß nur Lügner gewählt werden konnten, um zu regieren?

Dies war möglich, weil WIR es erlaubt haben.

Wenn ein Unternehmer wissentlich falsche Angaben über seine Produkte oder Dienstleistungen machen würde, würde er sich zumindest im Zivilrecht und möglicherweise auch im Strafrecht in Schwierigkeiten bringen. Aber wir sagen den Politikern: "Wir wissen, daß ihr uns belügt, aber macht trotzdem einfach weiter." So versucht jede "Partei" immer extravaganter zu lügen, um einen der bestbezahlten Posten im Land zu gewinnen und wir akzeptieren es einfach.

Wir sind verantwortlich. Wir haben es erlaubt. Wir sollten ein Gesetz verabschieden, welches es zu einer Straftat macht, wissentlich während einer Wahl zu lügen. Obama Bin Baraks jüngste Behauptungen, daß die wirtschaftliche Wiederbelebung, die Trump hervorgebracht hat, das Erbe von Obamas Arbeit wäre, würde dann beispielsweise zu einer mindestens sechsmonatigen Haftstrafe führen, aufgrund des Versuchs das amerikanische Volk durch vorsätzliche Falschdarstellung zu verraten.

Also, unterbrecht die republikanische / demokratische Zankerei und sorgt dafür, daß ALLE Politiker in erster Linie ehrlich sein müssen.

Es sind jedoch nicht nur Lügner, die den politischen Körper verfaulen lassen; wir haben eine ansonsten unvorstellbare Inkompetenz zugelassen. Diejenigen, die sich zur Wahl aufstellen, besitzen sehr selten die Fähigkeiten, die sie für die Arbeit benötigen, für die sie gewählt werden wollen. Am häufigsten ist ihre einzige Eigenschaft, ein gut vernetzter Partei-Arbeiter zu sein, der als Belohnung für Dienste an der Parteimaschine einen bequemen Job bekommt. Ich habe noch nie von einem Minister gehört, geschweige denn von einem gewöhnlichen Mitglied oder Repräsentanten / Senator, der auf seine Kompetenz hin geprüft wurde, um die von ihm verlangte Arbeit erledigen zu können. Der vorletzte britische Gesundheitsminister zum Beispiel war ein Buchhalter, der nicht die vage Idee hatte, wie die öffentliche Gesundheit erhalten wird. Er hat natürlich ein massives Chaos geschaffen.

Dies ist natürlich keineswegs ein amerikanisches Problem. Das Ferkel in Deutschland macht genau das Gleiche wie alle ihre Kabinetts- und Koalitionspartner. Die Ausnahme ist die AfD, die mit viel Ehrlichkeit eine neue Richtung gewählt hat - sehr zum Verdruß der anderen Parteien.

In Frankreich ist es genauso, aber hier fordern die Gewerkschaften den Wandel.

Im Vereinigten Königreich ist der Katalysator, der die Notwendigkeit der Veränderung für alle sichtbar macht, noch nicht erschienen, wird aber kommen.

Leserkommentar: Karma Singh, weiteres auf www.karmasingh.eu