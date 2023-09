Der Weg zum Climategate-Skandal - Teil 2 von 3

Der folgende Standpunkt wurde von Markus Fiedler geschrieben: "Das Hockeyteam und seine Datenmassagen für den Hockeystick - Wunschkonzert beim IPCC: Kann es wirklich sein, dass der Weltklimarat gar nicht umfassend sondern nur selektiv Berichte in seine zusammenfassenden Klimaberichte aufnimmt? Das klingt unglaublich und wäre das Gegenteil von ergebnisoffener Forschung. Zum dritten Sachstandsbericht aus dem Jahr 2001 wird vom einigen Autoren ein noch viel schwerwiegenderer Vorwurf erhoben. Dieser lautet, dass der IPCC bereits im Vorfeld eine Idee gehabt hätte, wie der Bericht ausfallen sollte. Es sollen konkret Forscher beauftragt worden sein, bestimmte Passagen des Berichts auszuformulieren, weil man gewusst habe, dass diese Forscher in etwa das vertreten, was vom IPCC gewollt war.(1) Ein schwerwiegender Vorwurf, der von „Climate Discussion Nexus“ (CDN) erhoben wird."

Fiedler weiter: "Eine Person wurde hier konkret benannt. Die Rede ist von Michael E. Mann, dem Mann, der im Jahr 1998 mit Kollegen die berühmt-berüchtigte Hockeystickkurve erstellt hat...[weiterlesen] Quelle: apolut von Markus Fiedler