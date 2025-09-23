Die deutsche Eisenbahn: Der pure Bahn-Witz Kommentar

Die miserable Pünktlichkeitsquote im Fernverkehr von 62,5 Prozent soll bis 2029 auf 70 Prozent steigen. Er werde sich "daran messen lassen", so Verkehrsminister Schnieder - an einer Verbesserung von 1,7 Punkten im Jahr. Man kann das realistisch nennen oder ambitionslos. Für Bahnreisende sind das keine guten Aussichten.

"Schnieder will Pünktlichkeitsziel später erreichen", lautete eine Schlagzeile. Ein Bahn-Witz, über den niemand mehr lacht. Quelle: Badische Zeitung (ots) von Andreas Niesmann