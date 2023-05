Eine MdB blickt von „ganz unten”

Diether Dehm schrieb den folgenden Kommentar: "“Was macht DAS mit uns?” ist ein blöder Neusprech. Als ob “DAS” ein höheres Wesen sei, nichts menschgemachtes! Vom Auflehnen einer Abgeordneten gegen „DAS” Bundestag erzählt dieses Buch ziemlich autentisch, oft auch “proletarisch”. Weshalb der Titel “Aus die Maus” durchaus Menschgemachtes verspricht; besonders im Untertitel: “Der Blick von unten auf die da oben”. Als polnische Migrantin mit Arbeiterherkunft ist Zaklin Nastic nun in der zweiten Legislatur. Aber so “ganz unten” blieb sie in „DAS” Bundestag – beim besten Willen – auch nicht. (Bei mir jedenfalls hatten subkutane Anpassungs-Mechanismen gegriffen, die ich erst begriff mit kritischen Genossen – von ausserhalb des Parlaments.)"

Dehm weiter: "Das Buch macht Bundestagsinterna einsehbarer. Vornehmlich für solche Aussenstehende, denen das Plenum immer so leer erscheint und die es darum in toto verurteilen. Was für demokratiefeindlichen Populismus anfällig macht. Besonders gegenüber medial verbellten Sitz-Vernachlässigungen von Unliebsamen – wie Sahra Wagenknecht. Auch die Nastic fehlte am 27.4.2023 bei der namentlichen Abstimmung über den Evakuierungs-Einsatz der Bundeswehr im Sudan. Die Fraktion hatte sich zuvor … “verständigt” auf: bloß keine Gegenstimme. MdB Nastic hatte intern noch für ein Nein votiert, was in Parteiprogramm und Tradition der Linksfraktion auch so vorgesehen war...[weiterlesen]

Quelle: apolut von Diether Dehm