ExtremNews wünscht einen erfolgreichen Start ins Jahr 2020

Denken Sie daran, auch wenn 2019 jetzt vorbei ist, so bietet das Jahr 2020 Ihnen ebenfalls wieder:



365 neue Chancen.

365 neue Möglichkeiten.

365 neue Taten.

365 beste Wünsche!



Nutzen Sie diese und trauern nicht den verpassten Chancen, Möglichkeiten, Taten und Wünschen vom letzten Jahr nach. Nur Sie bestimmen was in Ihrem Leben passiert, wenn Sie es wirklich wollen. Denn niemand hat das Recht über Sie und andere zu herrschen.



Laut namhafter Astrologen bietet das Jahr 2020 einige wichtige Konstellationen. Staatskrisen, Umstürze am Kapitalmarkt, Naturkatastrophen, aber auch Kriege seien bei diesen Konstellationen in der Vergangenheit häufig zu beobachten gewesen. Bitte bedenken Sie dabei, dass dies kein Grund ist schon vorab in Ängste oder Panik zu verfallen, denn solche Umbrüche sind immer eine Chance auf Reinigung und Besinnung auf wesentliche Werte. Dies bedeutet dass nicht alles zusammen bricht, sondern sich nur neu sortiert. Es steht uns also wieder ein neues spannendes Jahr bevor.