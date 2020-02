Grandt: Habeck – Baerbock – Keller - Ein grünes Horror-Trio will Deutschland vernichten

N-TV: »Bei den Enteignungsideen von Kevin Kühnert gab es bemerkenswerten Applaus von Spitzengrünen. Für die Linksbündnis-Befürworter in den drei Parteien ist darum die Koalitionsbildung in Bremen von symbolischer Bedeutung. Auch auf Bundesebene gibt es gute Beziehungen von Grünen-Chefin Annalena Baerbock zur Linken-Chefin Katja Kipping (…). Der Vorsitzende der Linken-Bundestagsfraktion, Dietmar Bartsch, ist zwar noch skeptisch, macht sich aber bereits laute Gedanken um GR2 unter einem Bundeskanzler Habeck.«

Annalena Baerbock: Zwischen Verrat und Weltretterin

Die zweite »Hauptpersonin« der GRÜNEN ist Annalena Baerbock, die zusammen mit Robert Habeck die Partei führt. Sie ist 38 Jahre alt und Mutter von zwei Töchtern. Aufgewachsen ist sie auf einem Hof in einem kleinen Dorf in Niedersachsen. Ihre Mutter ist Sozialpädagogin, der Vater Maschinenbauingenieur. Annalena profilierte sich als Leistungssportlerin auf dem Trampolin und wollte eigentlich Journalistin werden, bis sie bei den GRÜNEN im Europaparlament ein Praktikum machte. Dort war es dann um sie geschehen.

Bevor sie Parteichefin wurde, war sie Landesvorsitzende in Brandenburg und klimapolitische Sprecherin der GRÜNEN-Fraktion im Bundestag. Und das treibt sie hauptsächlich an: Kriege verhindern, Flüchtlinge und die Erde, die man retten müsse.

Als Parteichefin im ersten Jahr mischte sie sich überall ein, hielt anfangs jede Rede, wollte selbst über die Slogans für Wahlplakate in den Ländern mitreden, bis der Geschäftsführer sie bat, das zu lassen. Sogar dem SPIEGEL fiel auf: »Bei der Bundesfrauenkonferenz der Grünen vergangenen September wurde sie so laut, dass sich eine Grüne zu ihrer Sitznachbarin drehte: ‚Was schreit die denn so?‘ Baerbock spricht schnell, zu schnell. Manchmal verhaspelt sie sich (…) In Talkshows fängt sie manchmal an zu kieksen, weil sie vor Aufregung nicht richtig atmet«.

Doch Habeck schwärmt: »Ich bin nicht ein einziges Mal enttäuscht worden. Ich lerne von Annalena in hohem Maße.« Sie habe zudem eine »Wertekonsequenz«, die er »bewundere«. »Schwächen? Da fallen mir keine ein« und dann doch: »Manchmal will sie zu viel auf einmal.« Auch Agnieszka Brugger, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der GRÜNEN fällt »partout nichts Negatives über Annalena« ein.

Bei all der Lobhudelei, sagt Habeck, seien sie aber keine Freunde, sondern eher politische Vertraute: »Wir rufen uns an oder schreiben, wenn wir Rat suchen, wir helfen uns aus der Klemme«.

Und die »Detailfetischistin« Baerbock? Sie ist von Alpha-Tieren schnell genervt und wurde von »älteren« Männern im Bundestagsausschuss oft nicht so richtig ernst genommen. Sie selbst sei durch einen Studentenjob in einer Automobilzuliefererfirma »feministisch sozialisiert« worden.

Und doch hat Baerbock die GRÜNEN-Grundsätze verraten, als es bei den Koalitionsverhandlungen um eine Regierungsbeteiligung in Hessen ging. In einem Interview mit der Süddeutschen forderte sie »straffällige Asylbewerber, die unsere Rechtsordnung nicht akzeptieren und vollziehbar ausreisepflichtig sind« schneller abzuschieben. Eine Position, die die GRÜNEN bis dahin nicht offensiv vertreten hatten.