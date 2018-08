Die Mitteldeutsche Zeitung (Halle) zu einem Taktfahrplan bei der Deutschen Bahn:

Schon häufiger ist auch in Deutschland darüber diskutiert worden. Allein, über das Reden hinaus ist nichts passiert. Das will das Bundesverkehrsministerium jetzt ändern und im Herbst gemeinsam der Bahn einen Plan vorlegen, wie man zum Taktfahrplan kommen will. Den wird es dann zwar auch noch nicht geben, aber immerhin wäre schon mal eine neue Stufe gezündet, die Hoffnung macht.

Dass ein Taktsystem pünktliche Fahrten voraussetzt, mag wie eine Binsenweisheit klingen. Doch genau darin dürfte angesichts der häufigen Verspätungen im zugegeben größeren deutschen Schienennetz die Krux bestehen.

Quelle: Mitteldeutsche Zeitung (ots)