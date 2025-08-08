Sondereinsatzkommando stürmt freie Kirche und schlägt Pastor blutig

Der folgende Kommentar wurde von Kla.TV geschrieben: "Wo bleibt die Wahrung der Verhältnismäßigkeiten? Das SEK stürmte am 30. Juli 2025 mehrere Gebäude einer evangelischen Glaubensgemeinschaft in Duisburg, weil dort vorgeblich unerlaubte Waffen vermutet wurden, wie der WDR berichtete [1]. Dabei wurde der systemkritische Pastor Alexander Epp nachts aus dem Schlaf gerissen, als das SEK seine Haustür aufsprengte. Die Beamten erschienen voll maskiert in Kampfmontur im Schlafzimmer und wiesen sich laut Alexander Epp nicht als Polizisten aus. Auf seine Nachfrage hin, wer sie seien, wurde ihm mit einem Gegenstand mehrfach ins Gesicht geschlagen, bis die Nase brach und das Blut auf den Boden lief."

Kla.TV weiter: "Auch Epp‘s Ehefrau stand unter Schock. Die Beamten durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten der Gemeinde und brachen dabei mehrere Türen auf. Gefunden wurden zwei Luftgewehre und eine Schreckschusspistole, zudem wurden Datenträger sichergestellt.

Wo bleibt die Wahrung der Verhältnismäßigkeiten?

Warum wird nicht in gleicher Weise mit Jens Spahn umgegangen, dessen Maskendeals schon weitläufig bekannt sind? Oder mit Frau von der Leyen wegen ihrer dubiosen E-Mails bei der Beschaffung von Impfstoffen im Wert von Milliarden an Steuergeldern?

Die Medien bauschen den Überfall auf einen Pastor auf, als hätte das SEK damit ein Terrornetzwerk zerschlagen, ohne Beweise für diesen übertriebenen Einsatz zu liefern. Aber der Lobbyisten-Terror gegen die EU-Steuerzahler bleibt unangetastet. Die wirklich großen Fälle sollten mit gleicher Härte ins Visier genommen werden."

[1] https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/polizeieinsatz-wera-forum-duisburg-100.html

Quelle: Kla.TV