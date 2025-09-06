Jugendamt Freising - Fehlerhafte Entscheidungen werden nicht hinterfragt

Letztlich muss man sich fragen, wie es möglich ist, dass solche institutionellen Fehler immer wieder passieren und welche strukturellen Veränderungen notwendig sind, damit das Wohl der Kinder endlich in den Vordergrund gerät.

Das Jugendamt Freising muss dringend umdenken - und zwar nicht nur in Einzelfällen, sondern in seiner gesamten Struktur, um den versprochenen Schutz und die Sicherheit für Kinder zu gewährleisten. Quelle: Straubinger Tagblatt (ots)