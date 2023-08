Sommer der Aufklärung, »Keizumicoshi« und Artikel 20 Absatz 4

Die DW Redaktion schrieb den folgenden Kommentar: "Drei Blicke in die 143. Ausgabe der Wochenzeitung Demokratischer Widerstand (DW). I. Sommer der Aufklärung: Wie wenig war das Gesundheitssystem unter Corona tatsächlich gefährdet? Start einer Anfragenkampagne. Es gab nie eine gemeingefährliche Corona-Seuche. Was diese Zeitung seit ihrer ersten Ausgabe schreibt und dank der Unterstützung von Hunderten und teils Tausenden in die Republik trägt, dringt zunehmend durch. Nun starteten der Arzt Gunter Frank und der Datenanalyst Tom Lausen eine Aufklärungskampagne."

Weiter schreibt die DW Redaktion: "Tom Lausen wurde deutschlandweit mit seinem Bestseller-Buch Die Intensivbetten-Mafia bekannt, das er gemeinsam mit dem Journalisten Walter von Rossum Ende 2021 im Rubikon-Verlag veröffentlichte. Darin legte er ausführlich dar, wie von der Bundesregierung Anreize geschaffen worden waren, um während der proklamierten Jahrhundertseuche Intensivbettenkapazitäten abzubauen und so eine Überlastung zu simulieren. DW berichtete über diese staatlichen Vorgänge in Berufung auf Nachforschungen des Unternehmers und Aufklärers Samuel Eckert bereits vor Erscheinen des Buches. Die vermeintlich drohende Überlastung des Gesundheitssystems bildete die Rechtfertigungsgrundlage für die Corona-Maßnahmen und folglich die Einführung der neuartigen und gesundheitsschädlichen Genspritzen...[weiterlesen] Quelle: apolut von der DW Redaktion