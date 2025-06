Irland mit Bus & Bahn: Grün reisen auf der grünen Insel

Slow Travel liegt im Trend - und Irland bietet dafür die perfekte Kulisse. Statt mit dem Mietwagen durch Kurven und Kreisverkehre zu navigieren, entdecken immer mehr Reisende die grüne Insel auf entspannte, nachhaltige Weise: mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ob mit dem Zug entlang der Küste, mit dem Bus durch hügelige Landschaften oder zu Fuß und per Rad abseits der Straßen - wer sich auf den Rhythmus Irlands einlässt, wird belohnt.

Bus- und Bahnreisende hinterlassen nicht nur einen kleineren CO2-Fußabdruck - sie erleben Irland noch intensiver und bewusster. Zugstrecken wie die Verbindung von Dublin nach Galway oder die spektakuläre DART-Linie entlang der Dublin Bay lassen sich klimafreundlich und komfortabel zurücklegen. Auch das gut ausgebaute Busnetz (u. a. mit Bus Éireann, Expressway oder Local Link) verbindet selbst kleine Orte - perfekt für alle, die etwas mehr Zeit mitbringen und ohne Mietwagen reisen möchten.

Selbstbestimmt & sicher - besonders für alleinreisende Frauen attraktiv

Viele Reisende, die solo unterwegs sind, empfinden den Linksverkehr und das Fahren auf engen, ländlichen Straßen als stressig - ganz zu schweigen von der Parkplatzsuche in den Zentren. Die öffentlichen Verkehrsmittel bieten eine stressfreie Alternative. Einfach einsteigen, zurücklehnen, lesen oder die Aussicht genießen - und unterwegs ganz unkompliziert ins Gespräch mit Einheimischen kommen. Irland gilt zudem als eines der sichersten Reiseziele Europas - auch das macht es besonders attraktiv für Alleinreisende, die Wert auf Sicherheit, Planbarkeit und Komfort legen.

Ideal für Wanderer, Radfahrer & Naturgenießer

Gerade bei Aktivurlauben ist der Mietwagen oft eher hinderlich. Wo stellt man ihn während einer mehrtägigen Wanderung oder Radtouren ab, wie kommt man wieder zum Auto zurück? Wer z. B. den Kerry Way, den Wicklow Way oder die Beara Peninsula entdecken will, ist mit Bus oder Bahn flexibler unterwegs. Viele Wanderregionen Irlands sind gut angebunden - mit Haltestellen nahe der Trails. Auch für Radfahrer ist der öffentliche Nahverkehr ein echtes Plus: In vielen Zügen und Bussen ist die Fahrradmitnahme möglich. So lassen sich Etappen flexibel planen und das Abenteuer beginnt direkt an der Haltestelle.

Bahnreisen mit Aussicht - Irland aus dem Fenster genießen

Irlands Bahnnetz ist nicht riesig, aber voller landschaftlicher Highlights. Perfekt für Slow Traveller, die den Weg zum Ziel machen wollen. Besonders schön:

Dublin - Bray ( DART-Strecke ): Eine der pittoresken Küstenbahnlinien Europas. Die DART fährt direkt an der Dublin Bay entlang, mit Panoramablick auf das Meer - ideal für Tagesausflüge ins Fischerdorf Howth oder die Klippen von Bray.

): Eine der pittoresken Küstenbahnlinien Europas. Die DART fährt direkt an der Dublin Bay entlang, mit Panoramablick auf das Meer - ideal für Tagesausflüge ins Fischerdorf Howth oder die Klippen von Bray. Galway - Limerick ( Western Rail Corridor ): Eine ruhige, landschaftlich reizvolle Strecke durch das Herz des Westens - vorbei an Moorlandschaften, Hügeln und kleinen Landstationen.

): Eine ruhige, landschaftlich reizvolle Strecke durch das Herz des Westens - vorbei an Moorlandschaften, Hügeln und kleinen Landstationen. Belfast - Derry~Londonderry ( Translink): Eine der schönsten Bahnstrecken auf der grünen Insel - sie schlängelt sich entlang der Nordküste und bietet fantastische Ausblicke auf Strände, Klippen und das offene Meer.

Tipp: Früh buchen lohnt sich - insbesondere für Intercity-Strecken. Auf irishrail.ie gibt's Tickets, Fahrpläne und Informationen zur Fahrradmitnahme. Für aktuelle Verbindungen empfehlen sich Online-Fahrpläne wie TFI Journey Planner, die stets auf dem neusten Stand sind.

Quelle: Irland Information Tourism Ireland (ots)