Ritterfest mit mittelalterlichem Markt auf Schloss Katzenberg - Kirchdorf am Inn

Ritterfest mit mittelalterlichem Markt auf Schloss Katzenberg - Kirchdorf am Inn

Freigeschaltet am 20.09.2025 um 08:16 durch Sanjo Babić
Reiterharnisch Kaiser Maximilians I. († 1519) (Symbolbild)
Reiterharnisch Kaiser Maximilians I. († 1519) (Symbolbild)

Foto: Mattes
Lizenz: CC BY-SA 2.5
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Vom 4.-5. Oktober verwandelt sich der Park des Schlosses Katzenberg in ein mittelalterliches, buntes Treiben. Ganztägiges Unterhaltungsprogramm, mittelalterliche kulinarische Erlebnisse, Live Musik und ein mittelalterlicher Markt dürfen nicht fehlen.

Hautnah können Groß und Klein die spannenden Ritterkämpfe miterleben, sich an den Späßen der Gaukler erfreuen und zur mittelalterlichen Live Musik tanzen. Kulinarische Köstlichkeiten, findet man in der Gastromeile.

Für unsere kleinen Besucher bieten wir außerdem einen Ritterparcour, wenn dieser geschafft ist, können sich die Kleinen zum Ritter schlagen lassen. Bei Bummeln durch den mittelalterlichen Markt können allerlei interessante Waren gefunden werden, welche aus dem Mittelalter nicht wegzudenken sind.

Anfahrt: A-4982 Kirchdorf am Inn, Katzenberg 1

Festzeiten:

  • Samstag: 10.00 bis 19.00
  • Sonntag: 11.00 bis 19:00

Quelle: Schloss Katzenberg Kultur und Veranstaltungs GmbH (ots)

