Steigende Hotelbuchungen: Russlands E-Visum für Touristen aus dem Ausland sehr attraktiv

Seit der Einführung elektronischer Visa am 1. August verzeichnen russische Hoteliers einen Anstieg der Buchungen aus dem Ausland. Mit einem E-Visum können Touristen aus 55 Ländern rund zwei Wochen lang in Russland bleiben. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Elektronische Visa, die in Russland am 1. August eingeführt wurden, haben zu einem deutlichen Anstieg bei Hotelbuchungen aus dem Ausland geführt, schreibt die Zeitung Kommersant. Die befragten Brancheteilnehmer stellten fest, dass das Wachstum vor allem bei den Individualreisen spürbar, bei den Reiseveranstaltern jedoch nicht so ausgeprägt sei. Ausländer, die sich für ein E-Visum entschieden, beantragten dieses meist selbst ohne die Hilfe von Reiseveranstaltern.

Nach Angaben des Buchungsportals Ostrovok.ru stieg die Zahl der Hotelbuchungen unter Ausländern im August im Vergleich zum Juli um 25 Prozent und im Jahresvergleich um 40 Prozent. Der deutlichste Anstieg der Nachfrage ist in Irkutsk, Wladiwostok, Moskau und Kasan zu verzeichnen. Zu den beliebten Reisezielen unter ausländischen Touristen gehören auch Sankt Petersburg, Kaliningrad, Sotschi, Jekaterinburg und Nowosibirsk. Auch andere Reiseplattformen verzeichnen einen Anstieg der Buchungen im Vergleich zum Vorjahr.

Laut Vertretern der Tourismusbranche könne man die Folgen der Einführung elektronischer Visa aber erst im nächsten Jahr vollständig bewerten. Dieses Jahr gehe die Urlaubssaison in Russland bereits zu Ende.

Ein E-Visum kostet rund 50 Euro und ermöglicht eine einmalige Einreise nach Russland. Die Besucher können sich 16 Tage lang als Touristen, Gäste oder Geschäftsreisende sowie als Teilnehmer an wissenschaftlichen, kulturellen, gesellschaftspolitischen, wirtschaftlichen oder sportlichen Veranstaltungen in Russland aufhalten. Alla Gordijenko, Leiterin der Visa- und Migrationsabteilung bei der Reiseagentur Continent Express, erklärte, dass solche Visa vor allem bei Antragstellern aus Indien, der Türkei, China, Iran, Vietnam, Saudi-Arabien, Singapur, den Niederlanden, Frankreich, Italien und Spanien gefragt seien.

An den meisten Flughäfen und Grenzübergängen des Landes ist die Einreise mit einem E-Visum gestattet. Besucher, die über kleinere Städte einreisen, sollten vorab prüfen, ob das E-Visum am gewünschten Kontrollpunkt gültig ist.

Ziel des E-Visums war die Wiederbelebung der Tourismusbranche nach der COVID-19-Pandemie. Während im Jahr 2019 noch rund 33 Millionen Menschen aus dem Ausland Russland besuchten, waren es im Jahr 2020 nur noch 9,6 Millionen. Im Jahr 2022 waren es nicht einmal 200.000. "



Quelle: RT DE