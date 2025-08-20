Condor Holidays: Künstliche Intelligenz macht Urlaub günstiger

Gute Nachrichten für alle, die gerne reisen: Condor Holidays sorgt dafür, dass Urlaub jetzt noch günstiger und transparenter wird. Der Reiseanbieter steuert als erster in Deutschland sein gesamtes Angebot und die Preise vollständig mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI).

Das Besondere: Während sich Flug- und Hotelpreise oft mehrmals täglich ändern und für Verbraucher kaum überschaubar sind, überprüft die KI innerhalb weniger Sekunden Milliarden von Angeboten und Preisen, kombiniert diese zu Pauschalpaketen und filtert daraus automatisch die besten Deals für Kunden heraus. So können Urlauber sicher sein, immer ein faires und attraktives Angebot zu bekommen - egal, wann sie buchen.

"Unser Ziel ist es, Urlaub für alle fairer, transparenter und günstiger zu machen", erklärt Condor Holidays-Chef Karlheinz Kögel. "Mit KI stellen wir sicher, dass unsere Kunden jederzeit das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten - ohne lästiges Suchen und Vergleichen."

Ein innovativer Schieberegler macht es zusätzlich möglich, das Angebot flexibel zu steuern: Je nach Marktlage können entweder besonders günstige Preise oder eine noch größere Auswahl für die Kunden in den Vordergrund gestellt werden. Seit der Einführung dieser Technologie vor vier Wochen sind die Buchungen sprunghaft gestiegen - ein Zeichen dafür, dass die Vorteile bei den Reisenden ankommen.

Preisbeispiele:

Spanien, Mallorca, Marina Drach, 5 Nächte, ab 347,- EUR (zum Angebot)

Ägyten, Marsa Alam, Protels Chrystal Beach Resort, 7 Nächte All-Inclusive, ab 467,- EUR

Mexiko, Paraiso Beach, Iberostar Waves Paraiso Beach, 7 Nächte, All-Inclusive, ab 1386,- EUR

Griechenland, Rhodos, Helena Christina, 7 Nächte inkl. Frühstück, ab 430,- EUR

Quelle: Condor Holidays (ots)