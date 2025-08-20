Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Reisen Condor Holidays: Künstliche Intelligenz macht Urlaub günstiger

Condor Holidays: Künstliche Intelligenz macht Urlaub günstiger

Freigeschaltet am 20.08.2025 um 12:31 durch Sanjo Babić
Bild: Condor Holidays / Iberostar Fotograf: Condor Holidays / Iberostar
Bild: Condor Holidays / Iberostar Fotograf: Condor Holidays / Iberostar

Gute Nachrichten für alle, die gerne reisen: Condor Holidays sorgt dafür, dass Urlaub jetzt noch günstiger und transparenter wird. Der Reiseanbieter steuert als erster in Deutschland sein gesamtes Angebot und die Preise vollständig mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI).

Das Besondere: Während sich Flug- und Hotelpreise oft mehrmals täglich ändern und für Verbraucher kaum überschaubar sind, überprüft die KI innerhalb weniger Sekunden Milliarden von Angeboten und Preisen, kombiniert diese zu Pauschalpaketen und filtert daraus automatisch die besten Deals für Kunden heraus. So können Urlauber sicher sein, immer ein faires und attraktives Angebot zu bekommen - egal, wann sie buchen.

"Unser Ziel ist es, Urlaub für alle fairer, transparenter und günstiger zu machen", erklärt Condor Holidays-Chef Karlheinz Kögel. "Mit KI stellen wir sicher, dass unsere Kunden jederzeit das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten - ohne lästiges Suchen und Vergleichen."

Ein innovativer Schieberegler macht es zusätzlich möglich, das Angebot flexibel zu steuern: Je nach Marktlage können entweder besonders günstige Preise oder eine noch größere Auswahl für die Kunden in den Vordergrund gestellt werden. Seit der Einführung dieser Technologie vor vier Wochen sind die Buchungen sprunghaft gestiegen - ein Zeichen dafür, dass die Vorteile bei den Reisenden ankommen.

Preisbeispiele:

  • Spanien, Mallorca, Marina Drach, 5 Nächte, ab 347,- EUR (zum Angebot)
  • Ägyten, Marsa Alam, Protels Chrystal Beach Resort, 7 Nächte All-Inclusive, ab 467,- EUR 
  • Mexiko, Paraiso Beach, Iberostar Waves Paraiso Beach, 7 Nächte, All-Inclusive, ab 1386,- EUR 
  • Griechenland, Rhodos, Helena Christina, 7 Nächte inkl. Frühstück, ab 430,- EUR 

Quelle: Condor Holidays (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte saflor in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige