Thüringens Theatersommer 2025: Open-Air-Kultur zwischen Stadt, Schloss und Sternenhimmel

Von mittelalterlichen Burgruinen bis zu barocker Schlossarchitektur, von städtischen Parks bis zu berühmten Kulturdenkmälern: Thüringens Open-Air-Theaterlandschaft ist so abwechslungsreich wie eindrucksvoll. In der warmen Jahreszeit verwandeln sich Plätze im gesamten Freistaat in lebendige Bühnenbilder für große Stoffe, musikalische Höhepunkte und laue Sommerabende in besonderer Atmosphäre.

Bühnen werden zu Freiluftkulissen und Geschichten zu Erlebnissen. In diesem Jahr reicht das Programm von großen Opernklassikern bis hin zu originellen Theaterexperimenten, von Open-Air-Konzerten mit Weltstars bis zu poetischen Sommernächten in historischen Parkanlagen. Wer im Sommer Kultur unter freiem Himmel erleben möchte, entdeckt in Thüringen Erlebnisse für alle Sinne und für jedes Alter.

DomStufen-Festspiele Erfurt: Oper trifft Welterbe-Stadt

Mit Giacomo Puccinis "La Bohème" verwandeln sich die Domstufen vom 8. bis 31. August 2025 in ein Opernparadies. Eingebettet in die imposante Kulisse von Dom und Severikirche erzählt das Theater Erfurt die Liebesgeschichte von Mimì und Rodolfo - ein emotionales Musikdrama voller Leidenschaft, Sehnsucht und Melancholie. Direkt im Anschluss startet das Theater in die neue Spielzeit 2025/26 unter dem Motto "Unterwegs" mit Klassikern, Neuentdeckungen und besonderen Wiederaufnahmen. Das 2023 als UNESCO-Weltkulturerbe ausgezeichnete jüdisch-mittelalterliche Erbe in Erfurt bietet zudem Gelegenheit, den Theaterbesuch im Kontext der historischen Geschichte der Stadt zu erleben. Weitere Informationen: www.domstufen-festspiele.de

Theater Rudolstadt: Filmreif, komisch und klassisch schön

Auf der Heidecksburg eröffnet am 7. Juni die Verwechslungskomödie "Don Gil von den grünen Hosen" nach Tirso de Molina den Sommer. Die Thüringer Symphoniker sorgen mit den neuen "Movie Nights" für musikalische Erlebnisse: große Film-Hits erklingen unter freiem Himmel in Rudolstadt, Saalfeld, Bad Blankenburg und Unterwellenborn. Den Ausklang bildet das Galakonzert "Klangzauber unterm Sternenzelt", eine Kooperation mit der Hochschule für Musik Weimar. Weitere Informationen: www.theater-rudolstadt.de

Theaterhaus Jena: Eine Suche nach dem verlorenen Herz

Skurril, bildgewaltig und berührend - "Laszlos Herz" ist vom 2. bis 6. Juli als Open-Air-Inszenierung auf dem Theaterhaus-Vorplatz zu erleben. Das Stück erzählt die Geschichte eines verlorenen Herzens und einer mutigen Suche. Denn Laszlos Herz wurde aus Versehen in ein Bühnenbild eingebaut. Jetzt gilt es, dies zurückzuerobern. Mit dabei: ein 40-köpfiger Chor, eine Spitzmaus, ein Regisseur auf einem Gabelstapler und ein herzloser Held. Weitere Informationen: www.theaterhaus-jena.de

Jenaer Philharmonie: Britischer Glanz zur Arenaeröffnung

"Very British" lautet das Motto zur Eröffnung der Kulturarena 2025. Unter der Leitung von Russell Harris bringt die Jenaer Philharmonie am 13. und 14. Juni britische Musiktradition, große Emotionen und festliche Stimmung auf die Bühne, mit Klassikern wie "Pomp and Circumstance", "Jerusalem" oder Werken von Edward Elgar und Gustav Holst. Bariton Richard Morrison sorgt für den passenden britischen Klang. Weitere Informationen zum Sommerprogramm des Orchesters: www.jenaer-philharmonie.de

Weimar: Mozart, Shakespeare und südamerikanische Rhythmen

Mozarts "Zauberflöte" und Shakespeares "Was ihr wollt" sind ab dem 14. Juni auf der Open-Air-Bühne am e-werk weimar zu erleben, temporeich, unterhaltsam und sommerlich inszeniert vom Deutschen Nationaltheater und der Staatskapelle Weimar. Am 12. Juli lädt die Staatskapelle dann im Weimarhallenpark zur "Südamerikanischen Nacht" mit Klaviervirtuose Fabio Martino. Leidenschaftliche Klänge treffen auf entspannte Open-Air-Atmosphäre. Weitere Informationen: www.nationaltheater-weimar.de

Altenburg & Gera: Sommertheater zwischen Klassik und Mythos

Das Theater Altenburg Gera bringt mit Mendelssohns "Sommernachtstraum", Star-Violinist Michael Barenboim und dem Philharmonischen Orchester zur Sommersonnenwende große Musik auf die Plätze beider Städte. Mit dem Freilichtspektakel "Der Weg des Orpheus" folgt das Publikum dem mythischen Sänger auf eine musikalische Wanderung vom Hofgut Gera über Elsterbrücke und Küchengarten bis zum Theater Gera - eine musikalisch-szenische Wanderung mit Szenen aus allen fünf Sparten des Theaters. Weitere Informationen: www.theater-altenburg-gera.de

Thüringer Schlossfestspiele in Sondershausen: Zorro tanzt Flamenco

Spannende Kämpfe und Romantik pur sind ab 20. Juni mit Musik der französisch-spanischen Flamenco-Gruppe "The Gipsy Kings" bei den Thüringer Schlossfestspielen Sondershausen im Schlosshof des Residenzschlosses im Musical "ZORRO" zu erleben. Auf der Theaterwiese lädt das leichtfüßige Singspiel "BASTIEN UND BASTIENNE" von Wolfgang Amadeus Mozart in einer spielerisch-zauberischen Inszenierung zu einem frühsommerlichen Familienausflug ein. Weitere Informationen: www.schlossfestspiele-sondershausen.de

Friedenstein Open Air Gotha: Klassik, Pop und Familienzeit

Filmmusik, internationale Stars und sinfonische Meisterwerke treffen sich vom 15. bis 30. August auf dem Schlosshof von Schloss Friedenstein in Gotha. Die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach lädt während des Friedenstein Open Air ein zu "Philharmonie Unplugged", "Sounds of Hollywood" und Konzerten mit Stars wie Giovanni Zarrella, Thomas Anders und Anastacia. Neu ist der Kinder- und Familientag am 24. August mit Bibi & Tina, Nilsen und mehr. Weitere Informationen: www.friedenstein-openair.de

Meiningen: Zauberhafte Sommernacht im Englischen Garten

Ein Sommernachtstraum unter freiem Himmel: Wenn die Dämmerung sanft den Englischen Garten umhüllt, verwandelt das Meininger Staatstheater diesen am 12. Juli in eine magische Szenerie voller Musik, Tanz, Theater und Lichtkunst. Das Publikum erlebt die Kunst der Elfen, Waldwesen und Faune und entdeckt den Garten mit Musiktheater, Schauspiel, Bands und DJs ganz neu. Ein stimmungsvolles Fest mit kulinarischen Genüssen und Lichterglanz. Weitere Informationen: www.staatstheater-meiningen.de

Werbekampagnen rücken Theater in den Fokus

Ob vor barocker Schlosskulisse, auf historischen Marktplätzen oder inmitten pulsierender Innenstädte: die Open-Air-Saison 2025 zeigt, wie eng Kultur als Reiseanlass und -erlebnis mit Thüringen verbunden ist. Die Thüringer Tourismus GmbH greift diese Verbindung in ihrer landesweiten Kampagne "Freiheit 2025" auf. Unter dem Motiv FREIspiel stehen das kreative Erleben und der emotionale Zugang zur Kultur im Mittelpunkt. freiheit.thueringen-entdecken.de

2026 wird die Thüringer Theaterlandschaft dann selbst zur Bühne. Der 200. Geburtstag von Georg II. von Sachsen-Meiningen wird zum Anlass einer touristischen Inspirationskampagne. Weitere kulturelle Entdeckungen sind zu finden unter: kultur.thueringen-entdecken.de

Quelle: Thüringer Tourismus GmbH (ots)